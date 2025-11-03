Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Starbucks llega a Marineda City: esta es su fecha de apertura

El tercer establecimiento de la cadena llega a la ciudad cargado de premios y solidaridad

Andrea Gestal
Andrea Gestal
03/11/2025 16:42
Starbucks
Starbucks
Europa Press

El tercer Starbucks de A Coruña llega a la tercera planta de Marineda City este martes 4 de noviembre

La ciudad ya cuenta con otras dos cafeterías de esta multinacional estadounidense, la de la planta baja de El Corte Inglés de Ramón y Cajal y la de la Calle Real, el cual abrió a principios de agosto. 

No es la primera vez que el centro comercial cuenta con este establecimiento, el cual tuvo que cerrar a causa de la ampliación del centro comercial, la cual culminó hace unas semanas.

Como ya pasó en el centro de A Coruña, la empresa cafetera premiará a sus 100 primeros clientes, como ha adelantado en redes. Al mismo tiempo, hará una labor social ya que donará íntegra la caja que haga el primer día de su apertura.

Numerosos vecinos y visitantes aprovecharon el fin de semana para pasarse por el centro para descubrir las nuevas tiendas y espacios de hostelería y restauración

Marineda City repartirá 30.000 euros en premios para celebrar su ampliación

