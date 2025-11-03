Starbucks Europa Press

El tercer Starbucks de A Coruña llega a la tercera planta de Marineda City este martes 4 de noviembre.

La ciudad ya cuenta con otras dos cafeterías de esta multinacional estadounidense, la de la planta baja de El Corte Inglés de Ramón y Cajal y la de la Calle Real, el cual abrió a principios de agosto.

No es la primera vez que el centro comercial cuenta con este establecimiento, el cual tuvo que cerrar a causa de la ampliación del centro comercial, la cual culminó hace unas semanas.

Como ya pasó en el centro de A Coruña, la empresa cafetera premiará a sus 100 primeros clientes, como ha adelantado en redes. Al mismo tiempo, hará una labor social ya que donará íntegra la caja que haga el primer día de su apertura.