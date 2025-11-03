Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Salen a la venta este miércoles las entradas del concierto de Sergio Dalma en A Coruña en enero de 2027

03/11/2025 13:55
Sergio Dalma durante un concierto en A Coruña 
Quintana

Este miércoles, día 5, salen a la venta las entradas del concierto de Sergio Dalma en A Coruña. El Coliseum será una de las paradas de la nueva gira del artista, donde presentará su próximo álbum 'Ritorno a Via Dalma', que verá la luz el próximo 14 de noviembre.

El espectáculo tendrá lugar el 23 de enero de 2027. Según informa el Ayuntamiento herculino, es la primera actuación confirmada en la ciudad para ese año.

Sergio Dalma en el Palacio de la Ópera en abril de 2024

Sergio Dalma anuncia el primer concierto del 2027 en A Coruña

Con 'Ritorno a Via Dalma', añade, el cantante catalán "revisita el espíritu de su exitosa trilogía inspirada en la música italiana, con versiones de temas de autores contemporáneos interpretadas con su voz característica".

En concreto, se trata del disco número 23 de su carrera y "supone un nuevo escalón en la consolidación de un estilo que el público reconoce y celebra", apunta el consistorio.

