El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Luz Casal regresará al Palacio de la Ópera con su nueva gira

La cantante ofrecerá un concierto en abril de 2026 y las entradas saldrán este martes 4 de noviembre a la venta

Óscar Ulla
Óscar Ulla
03/11/2025 12:36
Luz Casal, durante su concierto en el Palacio de la Ópera en 2023
Luz Casal, durante su concierto en el Palacio de la Ópera en 2023
Quintana

Luz Casal regresará al Palacio de la Ópera el próximo año 2026. Lo hará tres años después de su último recital allí, ahora con nueva gira: 'Me voy a permitir'.

Luz Casal | “La música es compañía, es diversión, pero también es reflexión”

Más información

Aunque entremedias, la cantante gallega actuó en A Coruña. En concreto, este pasado verano, Luz Casal ofreció un recital en el espacio que Zara habilitó en la cúpula del monte de San Pedro para celebrar su 50 aniversario. La lista de espera para ver a la artista llegó a superar las 7.000 personas.

Ahora, tras haber publicado este año temas como 'Todo cambia' o '¿Qué has hecho conmigo?', estrenará próximamente nuevo disco, que da nombre a esta nueva gira en la que se embarcará en 2026 y que dará comienzo en Francia. 

En abril, concretamente el día 11, traerá este trabajo, que ya anticipa que será uno de los más eclécticos de su carrera, al Palacio de la Ópera de A Coruña. Las entradas para esta cita se pondrán a la venta este martes, 4 de noviembre, en Ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense.

'Me voy a permitir' será el disco que suceda a 'Las ventanas de mi alma' y serán diez temas, "diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo".

La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero y Eva Amaral se convertirán el próximo año en las 'reinas' del multiusos coruñés

Más información

