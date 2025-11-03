Las autoescuelas de A Coruña cambian de pedales ante “las trabas” de la Unión Europea para 2035

Un coche de autoescuela, circulando por el centro de A Coruña Quintana

Las autoescuelas, igual que cualquier negocio con intención de prosperar, son uno de los mayores ejemplos de que adaptarse a los tiempos no siempre es coser y cantar. Y es que, en su caso, la gran subida en el precio de la gasolina, el seguro o el mantenimiento son algunos de los factores por los que, según el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de A Coruña, Pablo Pérez, no es el mejor momento para los centros de instrucción de conducción.

No obstante, las que todavía perduran, lo hacen con optimismo. Es el caso de Llano, ubicada a escasos metros de la playa de Riazor. Mientras José Llano, su dueño, celebra la posibilidad de que jóvenes de 17 años pudiesen obtener el permiso B de conducción gracias a la nueva directiva europea, también intentan adaptarse a otro plan de Europa y “las trabas” que este supone: la prohibición en la venta de coches de gasolina y diésel a partir de 2035. Aunque para las autoescuelas hacerse con un coche que no sea híbrido o eléctrico ya lleva siendo un problema en los últimos años.

Un código sin restricción

La nueva directiva europea, que entrará en vigor este mes de noviembre y en la que los estados miembros tendrán un plazo de tres años para llevar a cabo la trasposición a su ordenamiento jurídico, habla sobre este aspecto. Y es que, en la normativa actual española, quien obtiene el permiso B en un vehículo con caja de cambios manual y embrague, está autorizado a conducir vehículos con cualquier tipo de transmisión, sea manual o automática.

Sin embargo, quien obtiene el permiso en un vehículo con caja de cambios automática sin embrague, obtiene el permiso B con el código 78, que limita su conducción a vehículos con caja de cambios automática y sin embrague. Una limitación que se suprimirá en los próximos meses, y de la que muchos centros de enseñanza difieren sobre su efectividad.

“Los alumnos que se matriculan en manual ya saben circular; es decir, conocen las normas y ya tienen la psicomotricidad de manejo del volante totalmente interiorizada. En el caso de los de automático, en algún caso he hecho alguna prueba de darles verbalmente una pauta mínima de cómo manejar el embrague y las marchas y en el 100% ninguno ha conseguido mover el vehículo. Si hacemos a la inversa, un alumno que obtiene el permiso en un vehículo manual y viene a hacer unas prácticas para aprender el manejo del automático, este alumno también sabe circular y manejar el volante a la perfección”, explica José Llano, propietario de la autoescuela.

El auge de los coches híbridos y eléctricos, todos de tracción automática, ha provocado que las autoescuelas de la ciudad hayan cambiado de pedal y, de esta forma, registren cada vez más matriculaciones para este tipo de carné. Algo que los centros de instrucción esperan seguir haciendo con la aplicación de esta nueva directiva.