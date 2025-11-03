La Fundación Amancio Ortega y Emiliano García-Page firman un convenio para financiar proyectos en el Hospital de Parapléjicos de Toledo
El acuerdo prevé la adquisición de instalaciones de tratamiento, rehabilitación,
formación e investigación para la atención de pacientes con lesiones
medulares
La Fundación Amancio Ortega y la Junta de Castilla-La Mancha han firmado esta mañana un acuerdo de colaboración para financiar distintos proyectos del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centro nacional de referencia para el tratamiento de lesiones medulares complejas.
En el acto, que se ha celebrado en la sede de la Fundación en A Coruña, han estado presentes el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y la presidenta de la Fundación, Flora Pérez Marcote.
La Fundación Amancio Ortega aportará 11.24 millones de euros en diversos proyectos que permitirán al Hospital Nacional de Parapléjicos liderar innovaciones y establecer estándares en tratamientos avanzados para impulsar el futuro de la medicina, la innovación científica y el bienestar de las personas con lesiones medulares.