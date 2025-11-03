Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Fundación Amancio Ortega y Emiliano García-Page firman un convenio para financiar proyectos en el Hospital de Parapléjicos de Toledo

El acuerdo prevé la adquisición de instalaciones de tratamiento, rehabilitación,
formación e investigación para la atención de pacientes con lesiones
medulares 

Redacción
03/11/2025 14:11
Emiliano García-Page y Flora Pérez Marcote
Emiliano García-Page y Flora Pérez Marcote durante la firma del convenio
Roberto Berdini

La Fundación Amancio Ortega y la Junta de Castilla-La Mancha han firmado esta mañana un acuerdo de colaboración para financiar distintos proyectos del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, centro nacional de referencia para el tratamiento de lesiones medulares complejas. 

Emiliano García-Page y Flora Pérez Marcote
Emiliano García-Page y Flora Pérez Marcote firmando el acuerdo de colaboración
Roberto Berdini

En el acto, que se ha celebrado en la sede de la Fundación en A Coruña, han estado presentes el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page y la presidenta de la Fundación, Flora Pérez Marcote. 

La Fundación Amancio Ortega aportará 11.24 millones de euros en diversos proyectos que permitirán al Hospital Nacional de Parapléjicos liderar innovaciones y establecer estándares en tratamientos avanzados para impulsar el futuro de la medicina, la innovación científica y el bienestar de las personas con lesiones medulares. 

