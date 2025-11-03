La alerta amarilla obliga a cerrar la recién estrenada plataforma de O Parrote

Las puertas de la plataforma anunciando su cierre por la alerta amarilla Puerto de A Coruña

El sábado se estrenaba la esperada plataforma de flotante de O Parrote, diseñada con dos piscinas y pasarelas para aquellas personas que quieren darse un chapuzón, incluso en los días más fríos del año.

Los bañistas ya disfrutan de la nueva plataforma del Parrote Más información

El día de su apertura fue agradable, con temperaturas altas para la época del año en la que estamos, lo que hizo que algunos bañistas quisieran probar esta nueva plataforma. Incluso un ciclista quiso pasearse por las pasarelas montado en su vehículo, a pesar de que esto está totalmente prohibido.

Tras dos días abierta, el nuevo elemento de O Parrote ha tenido que cerrar sus puertas ante la alerta amarilla por fuertes vientos, que entrará en A Coruña esta noche.

A través de X, antiguo Twitter, el Puerto de A Coruña anunciaba el cierre a la pasarela de acceso peatonal, de manera temporal, por las condiciones meteorológicas desfavorables que habrá en los próximos días.

Mientras, aseguran, se realizarán ajustes técnicos en la estructura de la pasarela.