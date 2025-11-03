Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La alerta amarilla obliga a cerrar la recién estrenada plataforma de O Parrote

Andrea López Ramos
Andrea López Ramos
03/11/2025 20:38
Las puertas de la plataforma anunciando su cierre por la alerta amarilla
Las puertas de la plataforma anunciando su cierre por la alerta amarilla
Puerto de A Coruña

El sábado se estrenaba la esperada plataforma de flotante de O Parrote, diseñada con dos piscinas y pasarelas para aquellas personas que quieren darse un chapuzón, incluso en los días más fríos del año.

Los primeros bañistas de la plataforma de O Parrote

Los bañistas ya disfrutan de la nueva plataforma del Parrote

Más información

El día de su apertura fue agradable, con temperaturas altas para la época del año en la que estamos, lo que hizo que algunos bañistas quisieran probar esta nueva plataforma. Incluso un ciclista quiso pasearse por las pasarelas montado en su vehículo, a pesar de que esto está totalmente prohibido. 

Tras dos días abierta, el nuevo elemento de O Parrote ha tenido que cerrar sus puertas ante la alerta amarilla por fuertes vientos, que entrará en A Coruña esta noche. 

A través de X, antiguo Twitter, el Puerto de A Coruña anunciaba el cierre a la pasarela de acceso peatonal, de manera temporal, por las condiciones meteorológicas desfavorables que habrá en los próximos días. 

Mientras, aseguran, se realizarán ajustes técnicos en la estructura de la pasarela. 

Te puede interesar

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, a la izquierda, este lunes en el Supremo junto a los abogados del Estado que le defienden

García Ortiz dice que no filtró el correo del novio de Díaz Ayuso
EFE
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, este luns, durante a reunión do Consello da Xunta

Os bonos Activa Comercio poden descargarse a partir de este mércores
EP
Las ayudas del departamento que dirige Fabiola García buscan facilitar el acceso al mercado laboral de inmigrantes

La Xunta destina 21 millones a ayudas para programas de inclusión de entidades sociales
EP
La Marina, ayer, con peatones y un autobús compartiendo la calzada

Los conductores de bus de A Coruña califican La Marina de “peligro auténtico” durante el fin de semana
Abel Peña