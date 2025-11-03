Las murallas de O Parrote, hace 25 años, con su nueva iluminación GAGO

El foco informativo se orientaba hace 25 años hacia las murallas de O Parrote, que recuperaban su esplendor nocturno gracias a un nuevo alumbrado que fue inaugurado por el alcalde, Francisco Vázquez, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Couceiro. La puesta en funcionamiento de esa iluminación en pleno centro de A Coruña mereció la fotografía principal de la primera página de El Ideal Gallego tal día como hoy del año 2000. En 1950 el periódico relató, entre otros asuntos, varios sucesos, como un atropello en la calle Orzán o las heridas que sufrió el conductor de un ómnibus averiado. En 1925 el Circo de Artesanos se preparaba para servir de escenario a una conferencia del escritor portugués Antonio Nobre.

Viernes, 3 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Vázquez y Couceiro inauguran el nuevo alumbrado de las murallas de O Parrote

El presidente de la Autoridad Portuaria, Antonio Couceiro, y el alcalde, Francisco Vázquez, inauguraron ayer, 2 de noviembre de 2000, el nuevo alumbrado de las murallas de O Parrote, que de esta forma recuperan todo su esplendor y se convierten en un verdadero atractivo nocturno. También cuentan con un nuevo alumbrado ornamental el castillo de San Antón y la fachada del inmueble que alberga las oficinas del puerto. La actuación se engloba en un ambicioso proyecto que ha contado con una inversión aproximada de cien millones de pesetas.

Por otra parte, la construcción del aparcamiento subterráneo de Linares Rivas causó y causa continuas molestias a los vecinos de la zona, pero muchos de los que antes se lamentaban por el ruido y las obras brindan ahora con cava después de cerrar el negocio de su vida: comprar algo y venderlo al poco tiempo por el doble. Eso es lo que han hecho algunos de los que, la semana pasada y de forma lícita, adquirieron una plaza de garaje por menos de dos millones de pesetas, de la que ahora se desprenden, muy gustosamente, por cuatro. Un anuncio de cuartilla en los parabrisas de los vehículos estacionados en la calle Ramón de la Sagra y adyacentes ha sido suficiente para recibir unas 150 llamadas de interesados en tener un plaza en el centro reservada para su coche.

Viernes, 3 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Atropellado por una bicicleta en la calle Orzán

En la calle Orzán fue atropellado por una bicicleta ayer, 2 de noviembre de 1950, Ángel López Rivadulla, de 15 años, de Orzán 87, tercero, y resultó con contusiones en la ceja derecha, en la cara y en la mano izquierda. Fue asistido de primera intención en la Casa de Socorro del Hospital.

También ayer un ómnibus que venía por la mañana para La Coruña transportando viajeros, a su paso por el lugar de Telba, sufrió una avería en el motor, y el chófer del vehículo, Luis Blanco Martínez, de 46 años, detuvo la marcha para realizar la consiguiente reparación. Cuando manipulaba en el motor sobrevino una explosión y en el accidente resultó el chófer con quemaduras en toda la extensión de la pierna izquierda. Traído a esta ciudad pasó a la Casa de Socorro del Hospital, donde se le hizo la cura de urgencia. Después fue trasladado a su domicilio.

Martes, 3 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Conferencia de Nobre en la Reunión de Artesanos

A las siete de la tarde de hoy, 3 de noviembre de 1925, en la Reunión de Artesanos ofrecerá su conferencia el escritor portugués y entusiasta hispanófilo don Antonio Nobre. El acto promete resultar una solemne sesión de la aproximación hispano lusitana y a ella asistirán prestigiosas personalidades coruñesas y los cónsules de Portugal y el Brasil.

Por otra parte, la Delegación de Hacienda abonó ayer a los maestros el importe de las nóminas de haberes y remuneraciones devengadas por el Magisterio de esta provincia en el pasado mes de octubre de 1925.

Además, convocada por el alcalde, señor Casás, se celebró en el salón de sesiones del Palacio Municipal una importante reunión. Concurrieron a ella los vocales de la Comisión Permanente y de la de Hacienda.