Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

García-Page visita A Coruña para reunirse con la Fundación Amancio Ortega

El presidente de Castilla-La Mancha estuvo ayer en Lugo

Belén Cebey
Belén Cebey
03/11/2025 11:37
Emiliano García-Page

Los coruñeses que esta mañana paseaban por el centro de la ciudad se vieron sorprendidos al reconocer al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recorriendo algunos de los puntos más concurridos, como la calle Real. Su presencia despertó curiosidad entre vecinos y transeúntes.

El mandatario autonómico había sido visto ayer domingo en Lugo, según publicó 'El Progreso de Lugo', donde comió en el restaurante Campos, un histórico establecimiento de la capital lucense. Allí intentó pasar desapercibido y disfrutar de una jornada tranquila, aunque varios comensales lo reconocieron y destacaron su trato amable, cercano y cordial.

Fuentes del gabinete del presidente consultadas por El Ideal Gallego confirmaron que la visita del presidente de Castilla-La Mancha a la ciudad herculina está relacionada con la Fundación Amancio Ortega. Desde el gabinete de prensa de esta entidad lo confirmaron.

La Fundación Amancio Ortega, presidida por Flora Pérez Marcotefue creada en el año 2001 con el objetivo de contribuir a un modelo de sociedad que ofrezca las mismas oportunidades a todos los que forman parte de ella. Todos los proyectos de esta entidad comparten el objetivo de la creación de oportunidades para los beneficiarios de sus acciones, en especial para aquellos que conviven con situaciones de mayor vulnerabilidad.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la alcaldesa, Inés Rey, y la presidenta de la Fundación Amancio Ortega, Flora Pérez Marcote, entre otros, presentaron la residencia de Eirís @Javier Albo

La Fundación Amancio Ortega entrega las llaves de una nueva residencia de mayores en A Coruña

Más información

La fundación tiene su sede en el Cantón Grande, y de ahí la presencia de García-Page en la calle Real y aledaños. 

Te puede interesar

Emiliano García-Page y Flora Pérez Marcote

La Fundación Amancio Ortega y Emiliano García-Page firman un convenio para financiar proyectos en el Hospital de Parapléjicos de Toledo
Redacción
El ideal gallego

La cena solidaria de la AECC en Arteixo repartirá más de 3.000 regalos entre sus asistentes
Noelia Díaz
El ideal gallego

Salen a la venta este miércoles las entradas del concierto de Sergio Dalma en A Coruña en enero de 2027
EP
Valentín González Formoso

La Diputación de A Coruña tendrá presupuesto récord en 2026 y pide más financiación local
EP