García-Page visita A Coruña para reunirse con la Fundación Amancio Ortega

Los coruñeses que esta mañana paseaban por el centro de la ciudad se vieron sorprendidos al reconocer al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recorriendo algunos de los puntos más concurridos, como la calle Real. Su presencia despertó curiosidad entre vecinos y transeúntes.

El mandatario autonómico había sido visto ayer domingo en Lugo, según publicó 'El Progreso de Lugo', donde comió en el restaurante Campos, un histórico establecimiento de la capital lucense. Allí intentó pasar desapercibido y disfrutar de una jornada tranquila, aunque varios comensales lo reconocieron y destacaron su trato amable, cercano y cordial.

Fuentes del gabinete del presidente consultadas por El Ideal Gallego confirmaron que la visita del presidente de Castilla-La Mancha a la ciudad herculina está relacionada con la Fundación Amancio Ortega. Desde el gabinete de prensa de esta entidad lo confirmaron.

La Fundación Amancio Ortega, presidida por Flora Pérez Marcote, fue creada en el año 2001 con el objetivo de contribuir a un modelo de sociedad que ofrezca las mismas oportunidades a todos los que forman parte de ella. Todos los proyectos de esta entidad comparten el objetivo de la creación de oportunidades para los beneficiarios de sus acciones, en especial para aquellos que conviven con situaciones de mayor vulnerabilidad.

La fundación tiene su sede en el Cantón Grande, y de ahí la presencia de García-Page en la calle Real y aledaños.