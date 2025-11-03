Mi cuenta

A Coruña

Facultativos del Chuac denuncian "falta de equidad" con A Coruña en la docencia de Medicina

Una veintena de profesionales sanitarios reclaman poder formar a estudiantes universitarios en igualdad de condiciones que sus homólogos

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
03/11/2025 15:14
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac
Hospital Universitario de A Coruña
AEC

En pleno debate sobre la descentralización del grado de Medicina, una veintena de facultativos han remitido una carta a las consellerías de Sanidade y Educación y a los rectores de las tres universidades públicas gallegas donde denuncian una clara "falta de equidad" en A Coruña a la hora de acceder a la docencia en esta carrera de la Universidade de Santiago de Compostela.

Entre los firmantes de la misiva se encuentran profesionales de alto rango, como el director asistencial del Chuac, Alejandro Ávila; el subdirector de Hospitalización del Chuac, Álvaro Mena, o jefes de servicio como el de Cirugía Maxilofacial, José Luis López Cedrún; o el de Neumología, Pedro Jorge Marcos Rodríguez, entre otros. Estos profesionales, todos con la acreditación necesaria para acceder a los cuerpos docentes, se han unido para reclamar una igualdad de condiciones que, aseguran, A Coruña no tiene a hora de optar a las plazas de profesorado universitario. 

Francisco Blanco, en el Chuac

Francisco Blanco | “A Coruña tiene los mimbres suficientes para llevar a cabo el grado de Medicina”

Más información

Los facultativos ponen de ejemplo las "fórmulas de colaboración" de la que se benefician sus homólogos del área sanitaria de Vigo, que "han podido acceder a las plazas de profesorado universitario de Medicina en la USC vinculadas a dicha área e incluso mantener su vínculo docente al trasladarse" a la misma. 

"Sin embargo, en el caso de A Coruña, este avance lamentablemente no se ha producido", lamentan. El resultado es, en sus palabras, "una evidente falta de equidad que priva a los médicos del Chuac de las mismas oportunidades que sus homólogos de otras áreas sanitarias".

En este sentido, reclaman a las autoridades competentes que alcancen un acuerdo "para poner fin a esta situación de inequidad" que les permita concurrir a las plazas docentes de Medicina. 

Grado en Medicina

Los profesionales sanitarios también se pronuncian sobre las propuestas para descentralizar el grado en Medicina y crear unidades docentes mixtas entre las tres universidades gallegas", que les parecen "razonables, viables y plenamente coherentes". 

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, este mércores, durante a súa intervención no Parlamento de Galicia

Rueda, sobre la posibilidad de que A Coruña tenga facultad de Medicina: "Espero que lleguen a un acuerdo"

Más información

Aunque aseguran que no es su debate, aunque les impacta directamente, inciden en que un desacuerdo en "el reparto porcentual de plazas no puede ser impedimento para solucionar un conflicto de este calado".

"Sabemos que en sus manos está la posibilidad de desbloquear una situación que se ha cronificado en perjuicio de todos. Pocas veces una decisión puede tener un impacto tan directo en la cohesión del sistema universitario y sanitario de Galicia. Ustedes pueden ser quienes transformen un conflicto en un ejemplo de colaboración y liderazgo institucional. La historia reciente recordará a quienes supieron mirar más allá de las fronteras administrativas y poner el talento y el mérito por encima de la geografía", aseguran. 

Para ellos, cualquier otra opción supondrá "un freno injustificable para la carrera académica de los profesionales del Chuac" y una "pérdida de talento docente para el sistema universitario y sanitario gallego".

Ricardo Cao, en una reunión del Consello de Goberno

El rector de la UDC, sobre la postura negativa de Santiago para descentralizar Medicina: "Preocúpame por Galicia"

Más información

Los profesionales firmantes son:

  • Guillermo Aldama López, cardiólogo intervencionista
  • Samer Amaz, traumatólogo y cirujano ortopédico
  • Silvia Antolín Novoa, especialista en oncología médica
  • Alejandro Ávila Álvarez, pediatra neonatólogo y director médico en Chuac
  • Eduardo Barge Caballero, cardiólogo
  • Gonzalo Barge Caballero, cardiólogo
  • Ángel Concha López, jefe de Anatomía Patológica del Chuac
  • Ana Lois Iglesias, reumatóloga investigadora
  • José Luis López Cedrún, jefe del servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Chuac
  • Pedro Jorge Marcos Rodríguez, jefe del servicio de Neumología 
  • Álvaro Mena de Cea, subdirector de hospitalización y urgencias del Chuac
  • Víctor Mosquera Rodríguez, cirujano cardíaco
  • Cecilia Mouronte Roibas, neumóloga 
  • Alberto Jorge Mora, cirujano ortopédico
  • Pablo Parente Arias, ortorrino y jefe de la sección de Cabeza y Cuello
  • María Eva Pérez López, oncóloga
  • Dolores Sousa Regueiro, internista
  • María del Mar Tomás Carmona, microbióloga del Inibic
  • Rafael Vidal Pérez, cardiólogo

