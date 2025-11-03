El crecimiento internacional de Altia: la mitad de sus ingresos llegan de fuera de España

El presidente de Altia, Tino Fernández Altia

Altia, la consultora tecnológica fundada en la ciudad de A Coruña y que actualmente tiene su sede en el municipio vecino de Oleiros, cuenta con más de treinta años de experiencia y una plantilla que ronda los 4.000 empleados.

Nueva etapa en Altia: cambio de imagen y posible entrada en el sector de defensa Más información

Su negocio ha crecido de forma notable en los últimos años, especialmente en el extranjero, donde poco a poco se ha hecho un hueco. Actualmente, el 52% de los ingresos provienen de España, según recoge el informe de gestión correspondiente al primer semestre de este año.

Portugal supone un 17% y el resto de Europa, que ha experimentado un crecimiento del 62% en los primeros seis meses de este 2025, se sitúa en alrededor del 28% del total de ingresos. El resto de clientes se encuentran fuera de las anteriores áreas geográficas.

Según el resumen ejecutivo elaborado por Altia, estos datos muestran “la creciente proyección internacional del grupo”. “La actividad internacional respecto a la total ha crecido algo más de un 4% entre el primer semestre de 2025 y el primero de 2025 y alcanza el 47%”, según explica la propia compañía.

La mitad del negocio de esta consultora depende de las administraciones públicas

La empresa presidida por Tino Fernández posee ocho filiales: Exis, Altia Chile, Noesis, Bilbomática, Altia Andorra, Altia France, Altia European Services y Naveia School.

Clientes

El negocio de esta empresa depende de forma importante de las administraciones públicas, que representan el 50% del total. Los ingresos del sector industria, el otro con mayor peso de la empresa, fueron el 41%.

El resto de facturación procede de los servicios financieros. En este caso, consisten en la provisión de servicios especializados como el desarrollo de plataformas tecnológicas para la gestión de riesgos, automatización de procesos financieros, soluciones de ciberseguridad y el mantenimiento de aplicaciones críticas para entidades bancarias y aseguradoras.

En cuanto a líneas de negocio, el departamento clave de la firma es el outsourcing y mantenimiento, que es el más “estable” y que representa el 58% de las ventas, según afirma Altia en el informe. Aquí se incluyen servicios de externalización, tanto de asesoramiento, implantación, monitorización o administración, como de asistencia técnica avanzada y de mantenimiento de aplicaciones.

Otros negocios que incluye esta firma son el desarrollo de aplicaciones informáticas según las necesidades del cliente, servicios de ciberseguridad, suministros de hardware y software, implantación de soluciones de terceros (analítica de datos, inteligencia artificial o soluciones empresariales), consultoría tecnológica y soluciones propias (comercialización de productos propios desarrollados por la propia empresa).