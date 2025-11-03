El brigadista ourensano de 18 años dado de alta tras casi tres meses de recuperación por graves quemaduras

Fotografía de brigadistas en un incendio forestal El Ideal Gallego

El joven brigadista de 18 años que resultó herido el pasado 12 de agosto mientras participaba en las labores de extinción de un incendio forestal de Oímbra, en la provincia de Ourense ha recibido el alta médica este lunes, 3 de noviembre, tras una larga recuperación.

Según el parte médico de evolución, el brigadista sufrió quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo y una intoxicación por inhalación de humo, lesiones que lo mantuvieron ingresado durante casi tres meses.

El joven fue el primero en ingresar y el último en recibir el alta entre los compañeros afectados por aquel incendio, un hecho que ha sido destacado por el personal sanitario y sus compañeros del servicio de extinción, que han celebrado su recuperación.