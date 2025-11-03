Comienza la instalación del alumbrado de Navidad en A Coruña con una nueva ubicación para el árbol

Las luces del árbol de Navidad ya están colocadas en su nueva ubicación Patricia G. Fraga

La ciudad herculina ha iniciado este año la instalación del alumbrado navideño, que dará inicio oficialmente a la temporada de las fiestas en las próximas semanas.

Una de las novedades más destacadas de esta edición es la nueva ubicación del árbol de Navidad, que tradicionalmente se colocaba en el Obelisco. Este año, el árbol se instalará a la altura de Puerta Real, cerca de la casa de Amancio Ortega, marcando un cambio significativo en el recorrido habitual de las luces y decoraciones.

El traslado del árbol busca mejorar la visibilidad y accesibilidad para los ciudadanos, así como reforzar el atractivo de la zona céntrica durante las fiestas. Además se espera que el alumbrado incluya decoraciones en calles y plazas emblemáticas, manteniendo la tradición de iluminar la ciudad durante el mes de diciembre.

Por otro lado la bola luminosa de La Marina ya está prácticamente montada.

La bola ya instalada en O Parrote

El encendido oficial del alumbrado tendrá lugar el 28 de noviembre y, este año, contará con un invitado de honor, el exjugador del Deportivo Bebeto, según adelantó el Ayuntamiento.

El inicio de la temporada navideña hará que vecinos y turistas disfruteen de las luces y actividades programadas en el centro de A Coruña