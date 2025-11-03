La calle Real de A Coruña “pierde su esencia”: el comercio pide medidas para evitar más cierres

Heladería Amorino, el último local de hostelería que abrió sus puertas en la calle Real Javier Alborés

“No se está mimando al comercio tradicional de toda la vida y el día que lo perdamos, la ciudad se va a morir. Lo están ahogando”. Así define Javier Pastoriza, que lleva más de dos décadas al frente de El Tequeño (María Pita), la situación que atraviesa el pequeño comercio en la zona de la calle Real, donde la hostelería gana cada vez más terreno. Desde hace un año, la gran mayoría de negocios que han cesado su actividad han sido relevados por locales de hostelería o restauración, “una tendencia que cada vez gana más peso y hace que pierda su esencia”, dice.

La presidenta de la Zona Comercial Obelisco, Carolina Carrillo, atribuye este hecho al precio de los alquileres de los bajos, “totalmente abusivos”. En su opinión, los autónomos “no pueden permitirse pagar estos precios, y no hay ventas suficientes porque la gente no viene al centro, ya que ahora se compra más por internet”.

Pastoriza considera que “la hostelería y el comercio tienen que ir de la mano y hacen falta las dos cosas” en esta arteria comercial. No obstante, el propietario de El Tequeño insta a la Administración a acabar con los “manteros”. “Es una situación delicada, pero habría que buscar algún tipo de solución”. Además, el cierre de comercios históricos, como la Joyería Amor, Lázaro Ópticos o Joyería Salamanca, lleva a este autónomo a plantear “algún tipo de medida que ayude a los negocios” que llevan “tantos años”.

“Al igual que a un coche histórico le dan ayudas para mantenerlo, con los comercios debería pasar lo mismo. Los nuevos que abren, de poco vale que abran y cierren en un año. Lo ideal es mantenerse”, comenta. Por último, los alquileres también son un factor que, según Pastoriza, juega en contra de los comerciantes. “El precio es desorbitado y parece que muchos propietarios prefieren tener su local vacío a bajar el precio”, concluye.