La calle Noia, de punto crítico de okupación en Os Mallos a tener vivienda nueva desde 300.000 euros

El número 23, tapiado, junto al solar en construcción Quintana

La calle Noia, en el corazón del barrio de Os Mallos, todavía muestra señales de lo que allí se vivió hasta hace cuatro años. Varios edificios de esta vía fueron escogidos por jóvenes para instalarse en ellos de forma ilegal. Peleas, incendios y hasta una muerte hicieron de esta situación una convivencia poco pacífica con los residentes de la zona. Pero todo esto quedó atrás y hoy en día el barrio, y la calle Noia en particular, presumen de buena salud.

Sin ir más lejos, en el solar correspondiente a los números 25 y 27 de la calle, una valla publicitaria anuncia desde hace meses la construcción de doce viviendas, y estas están disponibles, a su vez, en la plataforma Idealista. El precio: desde 280.000 euros y dos de ellas ya reservadas.

Lo curioso es que, pegado al solar en construcción, en el número 23 todavía son visibles los síntomas del paso del tiempo. Este inmueble, okupado entre 2020 y 2021, tiene sus accesos, así como las ventanas de la primera planta, tapiados. También la pintura de su fachada desgastada. Un grupo de jóvenes se instaló en él a finales de 2020, encontrando un refugio tras haber sido desalojados de otro inmueble en la calle Doctor Fleming.

Este año, en mayo, el Ayuntamiento ganó una batalla legal contra la propiedad del edificio, y es que, tal y como recogió una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 3, los propietarios tenían un plazo de quince días para retirar la maleza, limpiar y desratizar el número 23 de la calle Noia.

El texto indicaba, además, que el propietario conocía la situación ilegal del inmueble desde noviembre de 2020. La sentencia llegó tras recurrir la parte actora una resolución del Gobierno local mediante la cual, a través de un decreto, ordenaba la limpieza del inmueble en el plazo máximo de 15 días hábiles. Así, en la calle Noia, el pasado y el futuro contrastarán en los números 23, 25 y 27. En los dos últimos las doce viviendas en construcción tienen desde uno a tres dormitorios. Además, cuentan con sus respectivos trasteros y plazas de garaje, así como terraza.

Características

En el anuncio de Idealista se destaca la calificación energética A, la cocina y baños de Porcelanosa y el suelo radiante por aerotermia. El edificio cuenta con producción de energía fotovoltaica y “un excelente aislamiento térmico y acústico”. En las zonas comunes habrá vegetación integrada y opción de carga para coche eléctrico, así como parking de bicicletas con zona de limpieza.

“Ubicada en pleno corazón urbano”, en la plataforma inmobiliaria señalan la cercanía con Cuatro Caminos y la estación intermodal, además de la salida de la ciudad y el barrio de Juan Flórez.

La humanización de la zona es otro aspecto que la promotora pone en valor. “Está contemplado un plan para la peatonalización de la zona, una vez se terminen los trabajos de la intermodal, lo que va a revalorizarla y dinamizarla todavía más. Es una zona de la ciudad en pleno desarrollo y rejuvenecimiento urbanístico, que guarda en su identidad el carácter centenario de muchas de sus casas. Zona en proceso de peatonalización y renovación urbana, lo que revaloriza aún más esta inversión”, indican. Los precios de los pisos varían según el número de dormitorios: desde los 280.000 (el de una habitación) a 380.000 euros el de tres.