El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Arde por completo una vivienda abandonada en San Pedro de Visma

No se han registrado daños personales

Belén Cebey
Belén Cebey
03/11/2025 10:44
Incendio San Pedro de Visma 4
La casa de dos plantas quedó totalmente calcinada
Patricia G. Fraga

Una vivienda ha ardido por completo en la parroquia de San Pedro de Visma, en A Coruña, durante la madrugada de este lunes, sin que se hayan registrado daños personales, según ha informado el 112 Galicia. 

El incendio se declaró sobre la 01:30 horas, cuando varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia al ver una gran cantidad de humo saliendo de una vivienda de dos plantas situada en la calle Eira Vella.

Incendio San Pedro de Visma
El fuego calcinó por completo la vivienda
Patricia G. Fraga

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de A Coruña, así como efectivos de la Policía Local y Nacional. Una vez comprobado que no había ninguna persona en el interior del inmueble, los equipos de extinción trabajaron durante buena parte de la madrugada para controlar y sofocar las llamas, que finalmente calcinaron por completo la vivienda, ya que la estructura interior de la misma era casi en su totalidad de madera. 

Las causas del fuego aún no han sido confirmadas, y los servicios de emergencias mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer su origen. 

