Agra do Orzán y Os Castros lideran el alza del alquiler, que da una tregua

Viviendas en el Agra do Orzán Quintana

La subida del precio del alquiler dio una pequeña tregua a los coruñeses en octubre. Al menos, en lo que respecta a septiembre. De acuerdo con los datos de la plataforma inmobiliaria Idealista, el coste del metro cuadrado se situó en octubre en los 10,8 euros de media, la misma cifra que en el mes previo.

Si se tiene en cuenta el dato trimestral, el arrendamiento cayó en la urbe un 1,5%, aunque sigue siendo un 4,2% más caro que hace un año. El precio del alquiler es un 2% más bajo que el máximo histórico, registrado en junio, cuando el metro cuadrado se situó en 11 euros de media. El comportamiento de los barrios es, a grandes rasgos, descendente. A excepción de dos casos: el Agra do Orzán-Ventorrillo y Os Castros-O Castrillón-Eirís.

Estos dos distritos registraron las mayores subidas del arrendamiento. En el caso del primero, un 2,5% más que en septiembre, alcanzando los 10 euros el metro cuadrado. Es, además, un 14,3% más que en el mismo periodo de hace un año. Pese al dato, el precio máximo hasta la fecha en el Agra do Orzán se cosechó en abril (10,2 euros el metro cuadrado). En el segundo de los distritos mencionados la subida fue, también, de un 2,5%. Se alcanzó una media de 10,2 euros el metro cuadrado. En este caso, nunca antes había sido tan caro el alquiler.

Riazor-Los Rosales y Someso-Matogrande también experimentaron un alza en el valor del arrendamiento, aunque más moderado: 0,1% y 0,8%, respectivamente. En el resto de la ciudad, mismo precio que en septiembre en el caso de Os Mallos (10 euros el metro cuadrado) o descensos. Especialmente notoria es la bajada de precio en Ensanche-Juan Flórez y Ciudad Vieja-Centro. En el primero, un 3,3% menos; en el segundo, un 2%. La Ciudad Vieja, pese a ser el distrito más exclusivo, pasó de los 13,1 euros por metro cuadrado en julio (máximo histórico) a 11,8 en octubre. El Ensanche, por su parte se queda en 11,2 euros. También bajaron Monte Alto (12,3) y Cuatro Caminos (10,8).