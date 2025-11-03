A Coruña cierra playas, parques y áreas infantiles por alerta naranja

Las condiciones climáticas adversas podrían poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos Quintana

A Coruña ha anunciado el cierre preventivo de playas, parques y áreas infantiles a finales de esta tarde debido a la alerta naranja activada por las autoridades meteorológicas.

La medida se toma como precaución ante la previsión de condiciones climáticas adversas, que podrían poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios a zonas expuestas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará?: A Coruña se prepara para un cambio de tiempo Más información

En días de fenómenos meteorológicos adversos, con alertas por lluvias y vientos fuertes o en el caso de temporales marítimos el Ayuntamiento de A Coruña propone como permanecer alejados de zonas próximas a escaleras, grúas, marquesinas u otros elementos que puedan caer, entre otras medidas.