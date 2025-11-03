Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña cierra playas, parques y áreas infantiles por alerta naranja

La medida se toma como precaución ante la previsión de condiciones climáticas adversas

Belén Cebey
Belén Cebey
03/11/2025 12:16
Parque cerrado por alerta naranja
Las condiciones climáticas adversas podrían poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos
Quintana

A Coruña ha anunciado el cierre preventivo de playas, parques y áreas infantiles a finales de esta tarde debido a la alerta naranja activada por las autoridades meteorológicas. 

La medida se toma como precaución ante la previsión de condiciones climáticas adversas, que podrían poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios a zonas expuestas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia. 

cielo enladrillado en A Coruña

El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará?: A Coruña se prepara para un cambio de tiempo

Más información

En días de fenómenos meteorológicos adversos, con alertas por lluvias y vientos fuertes o en el caso de temporales marítimos el Ayuntamiento de A Coruña propone como permanecer alejados de zonas próximas a escaleras, grúas, marquesinas u otros elementos que puedan caer, entre otras medidas.

Te puede interesar

Emiliano García-Page y Flora Pérez Marcote

La Fundación Amancio Ortega y Emiliano García-Page firman un convenio para financiar proyectos en el Hospital de Parapléjicos de Toledo
Redacción
El ideal gallego

La cena solidaria de la AECC en Arteixo repartirá más de 3.000 regalos entre sus asistentes
Noelia Díaz
El ideal gallego

Salen a la venta este miércoles las entradas del concierto de Sergio Dalma en A Coruña en enero de 2027
EP
Valentín González Formoso

La Diputación de A Coruña tendrá presupuesto récord en 2026 y pide más financiación local
EP