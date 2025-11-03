A Coruña cierra playas, parques y áreas infantiles por alerta naranja
La medida se toma como precaución ante la previsión de condiciones climáticas adversas
A Coruña ha anunciado el cierre preventivo de playas, parques y áreas infantiles a finales de esta tarde debido a la alerta naranja activada por las autoridades meteorológicas.
La medida se toma como precaución ante la previsión de condiciones climáticas adversas, que podrían poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios a zonas expuestas y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.
En días de fenómenos meteorológicos adversos, con alertas por lluvias y vientos fuertes o en el caso de temporales marítimos el Ayuntamiento de A Coruña propone como permanecer alejados de zonas próximas a escaleras, grúas, marquesinas u otros elementos que puedan caer, entre otras medidas.