A Coruña

A Coruña cierra el mes de octubre más seco y el segundo más frío del último lustro

Aun así, los 17,2 grados de temperatura media lo sitúan como uno de los más cálidos de la serie histórica

Dani Sánchez
03/11/2025 19:37
El termómetro bajó de los diez grados en varias jornadas del pasado mes de octubre
Quintana

Un nuevo mes de récord se cierra en A Coruña. Por lo menos, meteorológicamente hablando. Y es que, los coruñeses volvieron a comprobar cómo las temperaturas y las precipitaciones de octubre fueron, de nuevo, inusuales con respecto a las de otros cursos. 

Aunque esta vez no fue precisamente por lo que a las altas temperaturas y las abundantes precipitaciones respecta. Por lo menos comparado con los últimos años. De esta forma, los 84,6 litros por metro cuadrado de acumulado total y los 17,2 grados de temperatura media colocan a este octubre coruñés como el más seco y el segundo más frío del último lustro.

Los coruñeses aprovecharon los rayos de sol para acudir a las playas de la ciudad

El tiempo otoñal se aleja de A Coruña para dejar un nuevo mes de récord en la ciudad

Lejos quedaron las fuertes lluvias de temporales como ‘Kirk’, entre otros, que, además de provocar grandes incidencias en la ciudad y su área metropolitana, también ayudó a que el décimo mes del año pasado registrase más del doble de acumulado que este 2025, con un total de 214 litros por metro cuadrado. Mayores todavía fueron las consecuencias de las borrascas de 2023, que provocaron 220 litros por metro cuadrado en las 31 jornadas de octubre.

Gran oscilación térmica

No obstante, como ya viene siendo habitual, las altas temperaturas en meses no especialmente calurosos suelen ser las protagonistas. Por lo menos de este año, con la mitad de sus meses transcurridos entre los más cálidos de la serie histórica

A Coruña se despide con lluvia del segundo verano más cálido de la serie histórica

No fue distinto en este octubre, aunque sus 17,2 grados de media están lejos de los 18,8 de 2023 o los 18,3 de 2022. De hecho, aunque los más de 17 grados de temperatura lo sitúan como uno de los octubres más calurosos desde que hay registros, también es el segundo más frío del último lustro.

Y es que durante este mes ha habido una gran oscilación térmica. Es decir, si bien hubo varios días en los que los termómetros estuvieron cercanos a los 26 grados (25,5 de máxima los días 6 y 18 de octubre), también hubo jornadas en las que bajaron de los 10. Es el caso del pasado lunes 27, cuando la estación del Observatorio de la Aemet bajó hasta los 8,6.

