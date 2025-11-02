Vigo adelanta a A Coruña en descargas pesqueras en la lucha por el primer puesto

Barcos de pesca Quintana

La alegría ha durado poco en el puerto de A Coruña. Vigo, tras dos meses por detrás, le ha vuelto a arrebatar el primer puesto en descargas pesqueras, tal y como reflejan los últimos datos hechos públicos por el organismo Puertos del Estado.

Las cifras muestran que la dársena olívica sumó, hasta el mes de septiembre, 21.550 toneladas de pescado. Mientras que la coruñesa se quedó en 21.528, es decir, se situó 22 toneladas por debajo. Esto refleja unos datos muy igualados y que pueden variar fácilmente en cualquier momento de aquí a final de año.

Durante julio y agosto se produjo una situación inédita en esta actividad: el sorpasso de A Coruña sobre Vigo, en una tendencia históricamente liderada por la segunda. Ahora las tornas se han vuelto a girar, aunque por poca cantidad, y se regresa a la situación que había imperado hasta este año.

El cierre que se registre en este 2025 será clave para confirmar si se produce un cambio histórico en el sector o si la ciudad del sur de Galicia conserva su posición de liderato. Esta particular pelea por el primer puesto en descargas de pescado se produce en una situación bastante mala para el sector, con la pesca en continua reducción, lo que plantea serios interrogantes sobre el futuro de una actividad que ha sido históricamente vital para la economía de muchas familias gallegas. Las empresas dedicadas a la pesca se han visto sometidas a factores como la reducción de capturas, cambios en las rutas comerciales y las restricciones derivadas de políticas pesqueras europeas.

Evolución

En 2017, Vigo alcanzó su pico con un total de 89.153 toneladas, frente a las 51.102 de A Coruña, que también contabilizó su máximo en aquel momento. Desde entonces, ambos puertos han entrado en una tendencia a la baja que ha reducido de forma sustancial la captura de peces. Desde la pandemia del covid ocurrida durante 2020, el descenso en las capturas se ha estabilizado y no es tan acusado, aunque las cifras de 2024 (22.929 toneladas en A Coruña y 30.549 en Vigo) confirman que los niveles de hace diez años parecen ya muy lejanos. Este 2025, con datos hasta el pasado mes de septiembre, tampoco discurre por buen camino. Tanto la dársena coruñesa como la viguesa rondan los 21.500 toneladas de descargas, según las cifras publicadas por Puertos del Estado.

Inquietud

La Autoridad Portuaria de A Coruña mostró hace unas semanas su preocupación por la situación que atraviesa el sector pesquero. Alertó del impacto de “los recortes de las cuotas que impone la Unión Europea y otros problemas como la falta de relevo generacional y el encarecimiento de los costes de producción”. “Seguimos preocupados”, avisó.

La entidad que preside Martín Fernández Prado indicó que “todos los puertos de Galicia”, los estatales y los autonómicos, necesitan “más pescado y para ello es necesario el apoyo decidido de la sociedad y las instituciones para que la actividad pesquera siga siendo viable en el futuro”. Según explicó el organismo portuario coruñés, “la falta de pescado por la reducción de cuotas es una seria amenaza a todo el sector”. Además, señaló que “la pesca es un sector estratégico para toda Galicia, por su relevancia en cuanto a actividad económica y generación de puestos de trabajo”.