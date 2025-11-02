Temperaturas suaves y nubes pasajeras marcan el arranque de noviembre en A Coruña

La previsión indica intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones dispersas Pedro Puig

La primera semana de noviembre llega a A Coruña con un tiempo típicamente otoñal, dominado por temperaturas suaves, cielos nubosos y alguna llovizna ocasional, especialmente a partir del miércoles. El inicio del mes se presenta estable, con ambiente agradable durante el día y noches algo más frescas.

Según las previsiones meteorológicas, las máximas oscilarán entre los 17 y los 18 grados, mientras que las mínimas se moverán entre los 10 y los 12 grados. La sensación térmica será más fresca en las primeras horas de la mañana debido a la humedad y al viento del suroeste.

Durante el lunes y martes, se espera una alternancia de nubes y claros, sin lluvias destacables y con una temperatura agradable para pasear por la ciudad o disfrutar de la costa. A partir del miércoles, los cielos se irán cubriendo y podrían registrarse chubascos débiles y aislados, que se mantendrán intermitentes hasta el viernes.

El fin de semana apunta a una ligera mejoría, aunque la inestabilidad no desaparecerá del todo. La previsión indica intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones dispersas, sin grandes descensos de temperatura.

A Coruña vivirá una semana de transición otoñal, sin grandes temporales pero con el característico ambiente húmedo y variable de estas fechas. Una chaqueta ligera, un paraguas y ganas de disfrutar del otoño serán los mejores compañeros para los coruñeses en estos primeros días de noviembre.