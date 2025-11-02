Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Temperaturas suaves y nubes pasajeras marcan el arranque de noviembre en A Coruña

El inicio del mes se presenta estable, con ambiente agradable durante el día y noches algo más frescas

Belén Cebey
Belén Cebey
02/11/2025 14:42
Gente paseando por La Dársena
La previsión indica intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones dispersas
Pedro Puig

La primera semana de noviembre llega a A Coruña con un tiempo típicamente otoñal, dominado por temperaturas suaves, cielos nubosos y alguna llovizna ocasional, especialmente a partir del miércoles. El inicio del mes se presenta estable, con ambiente agradable durante el día y noches algo más frescas.

Según las previsiones meteorológicas, las máximas oscilarán entre los 17 y los 18 grados, mientras que las mínimas se moverán entre los 10 y los 12 grados. La sensación térmica será más fresca en las primeras horas de la mañana debido a la humedad y al viento del suroeste.

Durante el lunes y martes, se espera una alternancia de nubes y claros, sin lluvias destacables y con una temperatura agradable para pasear por la ciudad o disfrutar de la costa. A partir del miércoles, los cielos se irán cubriendo y podrían registrarse chubascos débiles y aislados, que se mantendrán intermitentes hasta el viernes.

El fin de semana apunta a una ligera mejoría, aunque la inestabilidad no desaparecerá del todo. La previsión indica intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones dispersas, sin grandes descensos de temperatura.

A Coruña vivirá una semana de transición otoñal, sin grandes temporales pero con el característico ambiente húmedo y variable de estas fechas. Una chaqueta ligera, un paraguas y ganas de disfrutar del otoño serán los mejores compañeros para los coruñeses en estos primeros días de noviembre.

Te puede interesar

Ilustración de Gosia Trebacz

De nubes e exilios
Xulio Valcárcel
Estación de tren de Londres

Dos jóvenes británicos causan uno de los ataques más graves del país en un tren a Londres
EFE
El ideal gallego

La Ciudad Vieja celebra su Magosto popular
Belen Cebey
IDE0211P38_c

El ojo público | Disparar al pianista
Quintana