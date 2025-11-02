Sergio Dalma anuncia el primer concierto del 2027 en A Coruña

Sergio Dalma en el Palacio de la Ópera en abril de 2024 Javier Alborés

Sergio Dalma regresa a los escenarios para presentar su nuevo disco: 'Ritorno a Via Dalma'. Este es el álbum número 23 de su carrera y se estrenará el próximo 14 de noviembre. Incluye 11 canciones donde ensalza clásicos italianos como homenaje al país vecino y recuerdo de su primer disco.

Este domingo anunció a través de sus redes sociales que volverá a girar por los escenarios más importantes de España entre el 2026 y el 2027. Uno de ellos es el Coliseum de A Coruña, que pisará el 23 de enero de 2027, convirtiéndose así Dalma en el primer artista en confirmar su visita a la ciudad herculina para ese año.

El cantante de 'Bailar Pegados' aseguró estar muy ilusionado con esta gira, que arranca el 14 de marzo de 2026 en Donostia. Asegura, además, que "esto solo es el principio", pues espera anunciar más fechas muy pronto.

Las entradas para los conciertos, incluido el del Coliseum, saldrán a la venta este miércoles 5 de noviembre a las 12.00 horas. Podrán adquirirse a través de la página web del artista y El Corte Inglés.