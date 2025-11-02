Mi cuenta

A Coruña

Más de 20 aficionados al arte participan en el primer concurso de pintura rápida en la Torre de Hércules

Abel Peña
02/11/2025 01:10
Roberto Pazos retrata a la Torre,
Roberto Pazos retrata a la Torre
Javier Albores

En sus cerca de 2.000 años de historia la Torre de Hércules ha visto ya de todo, pero ayer fue la primera vez que se vio retratada a la vez por tantos pinceles. El evento Mercado dos Faros había congregado a unos 20 pintores aficionados para un concurso de pintura rápida que tenía como modelo el faro más antiguo en funcionamiento.

Afortunadamente, no llovía, así que el concurso pudo celebrarse, aunque el viento que soplaba no ponía las cosas fáciles, porque amenazaba con tumbar los caballetes. “Tengo que sujetarlo con una mano”, comentaba uno de los participantes, un betanceiro llamado Roberto Pazos. Se trata de un guardia civil de profesión, que hace unos años decidió explotar su vena artística. “Empecé a pintar en 2017, por probar. Soy autodidacta”, comenta.

A lo tonto, ya ha hecho tres exposiciones y participado en un concurso de pintura (que ganó), pero el de ayer es el primero de pintura rápida, que obliga a realizar el cuadro entre las 11.00 a las 14.00 horas. Dado que normalmente un óleo lleva días, se comprende el reto que tuvo que afrontar Pazos o Eva García, que había plantado su caballete a escasos metros de él. “Esto es pintura muy rápida. Yo es la primera vez que hago esto. Pinto en casa, pero no hay muchos concursos para aficionados”, confiesa.

En el Hotel Finisterre

En realidad, la mayor parte de la actividad de Mercado dos Foros se celebró en el salón Miramar del Hotel NH Collection Finisterre donde instalaron un espacio con productos seleccionados por su especial relación con el mar, además de música en directo y tapas de productos marinos, que se podían saborear al ritmo de la música de Erik Lepeich.

La idea era promocionar el turismo de faros, de los que en Galicia hay nada menos que 44. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó el lugar, dado que en la iniciativa colabora la Axencia de Turismo de Galicia. Como colofón, el programa incluía un recorrido guiado por la Torre de Hércules. Indiscutiblemente, el más monumental de todos los faros de Galicia.

