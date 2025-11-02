Los ciberdelitos crecen en A Coruña un 30% en el último semestre, sobre todo las estafas

Mensaje fraudulento en un móvil | quintana Quintana

Parece increíble que alguien crea que un actor famoso como Brad Pitt contacte con una mujer anónima a través de las redes sociales, le diga que está enamorada de ella y le pida dinero. Pero Santiago Reboyras, jefe del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional en A Coruña, advierte: “Ahora Brad Pitt podría enviarle un video”. En A Coruña, en el último semestre, los delitos informáticos han aumentado un 30% y el desarrollo y la popularización de la Inteligencia Artificial (IA) llevará estas estafas a un nuevo nivel.

Aunque los delitos informáticos crecen en todas partes, a medida que se populariza el uso de la red para toda clase de operaciones, A Coruña es la segunda ciudad gallega en la que más han subido este tipo de delitos, solo por detrás de Santiago (35%) mientras que en el resto de las ciudades apenas aumenta.

Si se traducen estos porcentajes en números, esto significa que en A Coruña se denuncian cerca de 8 estafas informáticas al día. Esto, sin tener en cuenta otros ciberdelitos, como el acoso o chantaje sexual, que son mucho menos numerosos (212 en los primeros seis meses de este año). Reboyras asegura que no se trata de que los coruñeses sean especialmente incautos. Es solo que el número de estafas es relativamente bajo todavía, de manera que tiene margen para seguir creciendo. “Galicia está muy por debajo de la media nacional y lo más probable es que siga subiendo”, reconoce.

‘Deepfake’

Por el momento, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil han anunciado el arresto de un ciberdelincuente que haya estado usando IA, pero es cuestión de tiempo. Por eso esta semana se ha celebrado en el pazo de Mariñán una jornada cuyo objeto era cómo afrontar la cibercriminalidad en Galicia y a la que acudieron no solo agentes de la autoridad, sino de la Fiscalía, la Abogacía, y empresas de ciberseguridad. “Se prevé que va a ser un factor más que favorecerá los fraudes por internet, el ‘deepfake’”, explica Reboyras.

Un ejemplo es el famoso timo de ‘hijo en apuros’: alguien recibe un mensaje en su móvil de su ‘hijo’ en el que explica que ha perdido el móvil, o se le ha roto, y que tiene que comunicarse con él a otro número para enviarle dinero y que pueda salir así del apuro. Pronto, advierte Reboyras, en vez de un simple mensaje será un audio con la voz del ‘gancho’: “Alguien puede utilizar la IA y grabaciones de la voz de tu jefe sacada de videos en las redes sociales para decirte que envíes dinero a esa cuenta. Es más sofisticado”.

8 timos a través de la web se denuncian cada día en las comisarías de A Coruña, según los últimos datos de Interior

En esto también entran los timos del amor, como el ya mencionado de Brad Pitt. Aunque Reboyras admite que parece extraño que alguien puede caer en una trampa tan evidente, recuerda que siempre escogen a personas solitarias y que envían miles de mensajes parecidos hasta que uno tiene éxito. Pero ahora, “los ciberdelincuentes tradicionales han visto un nicho de negocio brutal”.

No es que la IA sea algo totalmente nuevo, pero antes se utilizaba simplemente para mejorar la experiencia de navegación. Por eso un usuario veía un vídeo de perros y enseguida recibía un anuncio de collares. Pero ahora, la IA generativa, la que permite crear contenido, hace posible, por ejemplo, elaborar el código fuente de un programa con muchos menos conocimientos informáticos. “Antes, si quería hacer una campaña de pishing (enviar correos falsos del banco) no sabía cómo hacerlo, ahora la IA me ayudará”, explica el investigador.

“Ciberurbanidad”

Por supuesto, se necesitan reformas legislativas para combatir el cibercrimen, pero también prevención. Para contrarrestar esta situación, Reboyras predica la “ciberurbanidad”: “De la misma manera que nos enseñan a cerrar la puerta con llave, o a no aceptar caramelos de los extraños, también tenemos que enseñar normas de seguridad en la web”.

El consejo personal del jefe del Grupo de Investigación Tecnologica es más sencillo aún: la calma. “Hay que evitar la urgencia, parar. A veces no hacer nada”, explica. Si te llaman de tu banco, si te dicen que tiene un paquete esperando por ti... Siempre se trata de meter prisa para que no se pueda pensar. “Luego lo piensas y dices ¿Por qué he hecho esto?”, explica. Y en el caso de que te llame Brad Pitt profundamente enamorado y te pida dinero, ¿qué hacer?”. “Dile que primero venga a hacerte una visita”, ironiza Reboyras.