La coruñesa Andrea Valero aterriza en Bangkok en busca de la corona de Miss Universo

El pasado mes de julio conocíamos quién sería la mujer que representará a España en el certamen de belleza Miss Universo, que celebra su 74ª edición y se extenderá hasta el 21 de noviembre, fecha en la que la ganadora será coronada.

Andrea Valero es una joven de 28 años nacida en A Coruña que recogió el relevo de Michelle Jiménez el 31 de julio en una gala celebrada en Tenerife.

Este año el concurso se celebra en Bangkok, donde mujeres de 130 países ya han aterrizado estos días para dar comienzo a las actividades oficiales del certamen este mismo domingo. Andrea ya se encuentra en el país tailandés, donde ha sido recibida con los brazos abiertos por los fans del certamen.

La Miss siempre ha estado vinculada con el mundo de la moda, pues estudió Fashion Business en Milán. No fue el único destino en el que Valero residió: también ha vivido en ciudades como París, Nueva York, Londres o Dubai, donde está su residencia actual.

Es CEO y cofundadora de 'The Detailist', una agencia de conserjería de lujo que ofrece experiencias personalizadas "para las personas más exigentes del mundo". Según se puede leer en su página web, 'The Detailist' puede conseguir reservas de última hora en un restaurante con estrella Michelin o entradas para el Gran Premio de Mónaco.

El certamen

Este año el lema es "El poder del amor". Con él buscan resaltar "la fuerza, compasión e inclusión" de las mujeres alrededor del mundo. Este mensaje va muy de la mano con el proyecto social de Andrea, pues tiene una fundación sin ánimo de lucro con la que promueve la educación desde la infancia y apoya a las mujeres emprendedoras de todo el mundo.

Este domingo comenzaron los actos oficiales que se extenderán hasta el 21 de noviembre. El miércoles habrá una rueda de prensa y una visita turística a la isla de Phuket y a la ciudad de Pattaya. El 15 de noviembre el jurado del concurso será entrevistado a puerta cerrada.

El 19 de noviembre se elegirán a las 30 clasificadas tras el desfile del traje típico y la competencia preliminar. Estas 30 Misses serán presentadas en la gala final por Steve Byrne, conductor de la edición de este año.

La nueva reina sucederá a la danesa Victoria Kjaer el próximo 21 de noviembre. Entre las funciones que tuvo que ejercer como reina fue la de visitar más de 30 países como imagen de la organización.

Esta edición se perfila como la más grande en número de participantes donde debuta Palestina en la competencia. Nadeen Ayoub hará historia siendo la primera representante palestina en Miss Universo y, según anunció en redes sociales, quiere llevar "la voz de quienes se niegan a ser silenciados" al certamen.

Esta edición está marcada por la muerte de la reina madre de Tailandia, Sirikit. Falleció el 24 de octubre a los 93 años y el país vive un luto oficial de 30 días, pero no se suspenderán los actos de Miss Universo 2025.