El Ideal Gallego

A Coruña

La Ciudad Vieja celebra su Magosto popular

Belén Cebey
Belén Cebey
02/11/2025 13:43
Castañas asadasE
El Ideal Gallego

La Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja organiza una jornada de convivencia, tradición y música con motivo del Magosto popular, que se celebrará el sábado 15 de noviembre en la plaza de Azcárraga. 

La programación arrancará a las 17:00 horas con un taller de calabazas para los más pequeños. A las 19:00 horas, los niños y niñas podrán participar en juegos infantiles tradicionales, que darán paso, a las 19:30 horas, al esperado Magosto popular, con vino, refrescos y castañas asadas para todos los asistentes. 

La música será protagonista a partir de las 20:00 horas con la actuación del grupo De Arraigo, y a las 21:00 horas tomará el relevo el conjunto Son D’Aquí, que pondrá ritmo y ambiente a la noche. 

La magia del Magosto alcanzará su punto álgido a las 23:00 horas con la tradicional elaboración y degustación de la queimada, acompañada de su conxuro para espantar los malos espíritus. La jornada concluirá a las 00:30 horas con la despedida y cierre del evento. 

Desde la Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja animan a vecinos y visitantes a acercarse y participar en esta fiesta tan arraigada en la tradición gallega.

