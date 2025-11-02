Un avión de Air Europa en Alvedro, en una imagen de 2023 Javier Alborés

Alvedro era noticia hace 25 años por la decisión de la compañía Air Europa de no admitir perros de más de seis kilos en los aviones. Era el día después de las concurridas celebraciones de Todos los Santos, en las que miles de personas visitaron los cementerios de la ciudad y del área metropolitana para honrar a sus familiares fallecidos. En 1975, hace 50 años, el jovencísimo Puskas, del Galicia Gaiteira, ultimaba su fichaje por el Espanyol para probar suerte en la cantera del conjunto catalán. Fue uno de los asuntos incluidos en El Ideal Gallego del 2 de noviembre de 1975, también con espacio para el cuarto aniversario de la Agrupación de Sordos de la ciudad. Hace 75 años el diario hizo un repaso de las visitas a los camposantos.

Jueves, 2 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Air Europa no admite perros en los vuelos que despegan desde Alvedro

La compañía aérea Air Europa ha dejado, desde el mes de septiembre de 2000, de vender billetes para transportar perros que superen los seis kilos. La decisión se tomó, según la empresa, para garantizar la seguridad de los animales y a raíz de una nueva normativa que prohíbe llevar perros en las bodegas de aviones de reducidas dimensiones y de hélices, características propias de las aeronaves que la compañía usa en Alvedro. El ruido y las bajas temperaturas son los principales problemas a los que se enfrentan los canes cuando viajan en avión. Air Europa ofrece la posibilidad de trasladarse a Santiago para coger un avión más grande.

Por otra parte, miles de personas acudieron ayer, 1 de noviembre de 2000, a los cementerios de la ciudad y de la comarca para honrar la memoria de sus difuntos en el Día de Todos los Santos. Los camposantos se cubrieron de claveles, pese a que la docena se pagó a 1.200 pesetas. Mientras, los tradicionales huesos de santo se cotizaron entre las 1.400 y las 2.600 pesetas.

Además, el narcotraficante Laureano Oubiña regresará a España en el plazo de dos semanas, puesto que él mismo solicitó al Gobierno de Grecia su extradición inmediata. Además, la Policía detuvo en el aeropuerto de Barcelona a David Pérez Lago, hijastro del narco gallego.

Domingo, 2 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Puskas, del Gaiteira al Español de Barcelona

Para mañana, 3 de noviembre de 1975, está prevista la marcha a Barcelona del jugador Francisco Lojo López, más conocido en el mundillo futbolístico por Puskas, quien ha fichado por el Español. ¿Contento? “Sí, totalmente. Me duele por mis padres, mis amigos, etc., pero tengo 18 años y debo ir en busca de una oportunidad. Me la brinda un club de fuera de la región y voy a demostrar, como otros, que todos necesitamos ser medidos por el mismo rasero”, avanza el joven futbolista.

Además, cuatro años de vida cumple la Agrupación de Sordos de La Coruña. El aniversario lo celebran los socios con diversos actos religiosos, culturales, deportivos y de mero entretenimiento. Empezó la fiesta el pasado domingo, día 26 de octubre de 1975, con la elección de Miss Silenciosa, título que recayó en la señorita María Dolores Rodríguez.

Jueves, 2 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Visita muy concurrida a los Cementerios

Se efectuó ayer, 1 de noviembre de 1950, la tradicional visita a los Cementerios, en los que aparecían las sepulturas adornadas con gran cantidad de flores. A las ocho estuvo en la necrópolis la Corporación municipal, acompañada de varios funcionarios del Ayuntamiento, y ofrendó una gran corona de flores naturales, que fue colocada al pie de la Cruz de los Olvidados. En dicho acto se rezaron responsos en sufragio de los muertos cuyos restos reposan en esta necrópolis.

Las calles que afluyen al Cementerio General eran ayer un hervidero de gente. También estuvo muy concurrido de visitantes el Cementerio parroquial de Santa María de Oza (Monelos) y las sepulturas presentaban un buen adorno de coronas y flores. En el Cementerio General estuvo la Real Academia Gallega y ofrendó ramos de flores en las sepulturas de los gallegos ilustres que allí reposan.