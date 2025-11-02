Francisco Blanco | “A Coruña tiene los mimbres suficientes para llevar a cabo el grado de Medicina”

Francisco Blanco, en el Chuac German Barreiros

La medicina y el sector académico en A Coruña siempre han tenido una gran vinculación. Por lo menos para Francisco Javier Blanco (Cee, 1963), catedrático en la Universidad de A Coruña y jefe de la sección de Reumatología Clínica y Traslacional en el Chuac. A lo largo de su reputada trayectoria como médico e investigador, ha sido distinguido por grandes instituciones como la Real Academia Nacional de Medicina de España, la Real Academia Nacional de Farmacia y la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. Esta misma semana viene de ser reconocido por otro ranking internacional como uno de los mejores investigadores del mundo.

Un investigador vive de eso.

Sí. Para nosotros esto es muy importante porque es lo que te sitúa en la palestra en el ámbito nacional e internacional, es la forma de reconocer tu trabajo. Es el equivalente, en fútbol, a cuando el entrenador te convoca para jugar en la selección. La visibilidad que adquieres es mucho mayor y, por tanto, más importante. Además, aumenta la capacidad de financiación.

¿Cómo es compaginar la medicina y la investigación?

Al final nosotros lo que abordamos es la investigación traslacional. De hecho yo soy jefe de sección de Reumatología Clínica. Lo que hacemos a nivel de investigación es buscar siempre soluciones a preguntas clínicas y que tengan una implementación en la práctica. No se entiende un trabajo sin el otro.

¿Cuál es la importancia del Inibic en este aspecto? Usted fue director científico fundador del centro.

El Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic) se funda en 2008, aunque yo ya era coordinador de investigación en el hospital desde 1998. Una vez que se funda, paso a ser director científico hasta el año 2021. La consolidación de este centro ha sido un hito muy importante. Ha significado estructurar la investigación que se hacía en el hospital de una forma profesional. Digamos que ha permitido profesionalizar la investigación. Es uno de los 35 institutos acreditados en España para la investigación sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III. Eso, quieras que no, te posiciona en el mapa.

En A Coruña, medicina y enseñanza siempre tuvieron mucha vinculación en la ciudad.

Al final el triángulo de clínica, docencia e investigación siempre va junto. Es muy difícil separar una cosa de otra. La trayectoria de este hospital es claramente así. Este hospital cuando se fundó fue asistencial. El siguiente paso que dio fue incorporar a residentes. Es decir, hizo clínica y después formación, y las dos tareas perfectas, con buena nota y excelente. El tercer paso que dio fue empezar a formar doctores, gracias a que había aquí una Universidad, y también tuvo un gran éxito. Por último, la formación y educación de los alumnos de Medicina. La trayectoria del hospital ha sido un recorrido que ha ido creciendo y mejorando.

“El convenio que tenemos es muy antiguo, tiene que mejorarse y actualizarse. En la medicina algo que tiene diez años está desfasado”

¿Es importante lograr mayor autonomía de contratación de profesorado de UDC para el grado de Medicina de Santiago?

Claro. Es importantísimo. Eso es generar una nueva actividad dentro del hospital, con profesionales totalmente cualificados y con capacidad de formar estudiantes de Medicina.

¿Hace falta un nuevo convenio de descentralización?

Por supuesto. Con el que estamos actualmente es un convenio muy antiguo que además no se aplicó durante estos años. Un convenio que es del 2015, a estas alturas está desfasado. Tiene que mejorarse y actualizarse. En el área médica algo que tiene diez años de antigüedad está totalmente desfasado.

El conselleiro de Sanidade dice que es cuestión de organizarse y planificar. ¿Cree que con eso es suficiente?

Probablemente con esto, inicialmente, sería suficiente. De hecho, los rectores de las universidades lo están contemplando. Están poniendo eso encima de la mesa. Es la mejor opción, porque es la más rápida de hacer. Todo el mundo tendría su participación y, de esta forma, sería la verdadera descentralización.

¿Un nuevo grado sería positivo para la ciudad?

Sí. ¿Por qué no? Una de las opciones que se está barajando es que el grado de Medicina sea interuniversitario. Yo estoy en el máster de Biofabricación. Aquí, no hay un dominio de una universidad sobre las otras dos. Los alumnos cursan su máster y cada uno pertenece a la facultad correspondiente, y no pasa nada. Eso tendría que ser lo natural y lo lógico. A Coruña tiene la capacidad para albergar ese nuevo grado, tiene los mimbres suficientes para llevar a cabo una titulación de Medicina. 