El embalse de Cecebre se mantiene a la mitad de su capacidad en pleno otoño

Jóvenes en el embalse de Cecebre Javier Alborés

Los chaparrones que han caído estos días en la ciudad no pueden hacer olvidar que este otoño está resultando ser más cálido y seco de lo normal como anunció, por otro lado, la delegación gallega de la Agencia Española de Meteorología (Aemet). La prueba es que el embalse de Cecebre, la mayor reserva de agua dulce de los coruñeses, se encuentra al 50% de su capacidad.

Hay que señalar que las cifras no se actualizan diariamente, sino que corresponden al 27 del pasado mes, de manera que no se contabilizan las trombas de agua que llegaron a provocar inundaciones. Aquello fue el 31 de octubre, cuando a medianoche parecieron abrirse las compuertas del cielo y cayeron 15 litros por metro cuadrado en seis horas. El 28 de octubre cayeron solo seis, aunque lo hizo en plena tarde (de 12.00 a 18.00 horas) lo que, combinado con la pleamar que impedía una rápida evacuación a través de las pluviales, provocó que se formaran balsas en lugares claves, como Casablanca o la Palloza.

De todos modos, aún esperando un ligero repunte cuando se registren el efecto de estas precipitaciones en el embalse, sigue siendo una cifra baja si se la compara con el año pasado. Por estas fechas, A Coruña acababa de salir de una prealerta de sequía, pero las lluvias otoñales habían acabado con ella y el embalse se situó rápidamente al 63% de su capacidad. Si no rebosante, sí lo suficiente lleno como para alejar la amenaza de las restricciones.

Se esperan más precipitaciones en las próximas jornadas, tras un octubre más bien escaso de ellas

A principios de octubre de 2024, la Oficina Técnica da Seca decretó el fin del estado de prealerta para los municipios que dependen del sistema de abastecimiento del río Mero, Arteixo y la ría de O Burgo. De esta manera se puso fin a un periodo de escasez que se había prolongado más de tres meses y que había comenzado el 7 de agosto.

Cuando la sequía se volvió pertinaz, la Xunta procedió a activar la alerta cuando la ocupación de la presa llegó al 46,95%. Es decir, apenas tres puntos por debajo de su nivel actual. En ese entonces, el 27 de septiembre, tras la reunión de los expertos, el Gobierno autonómico, a través de Augas de Galicia, animó a los municipios a adoptar medidas, de manera que se cerraron las fuentes y se redujo el riego en los jardines y el baldeo en las calles. Es verdad que en ningún momento se planteó un racionamiento del suministro.

Predicción del tiempo

Por supuesto, no es lo mismo que la escasez de reservas tenga lugar en pleno verano que en otoño, la estación más lluviosa del año, aunque este haya sido excepcionalmente seco. La predicción de MeteoGalicia apunta que seguirá luciendo el sol, pero que el tiempo empeorará progresivamente conforme avance la semana. Hay muchas probabilidades de que llueva mañana y aún más el miércoles. Eso sí, las temperaturas se mantendrán templadas, con máximas de 19 grados centígrados.

La predicción a medio plazo se mantiene de forma parecida, con más nubes que claros. Especialmente el viernes y el lunes de la semana que viene. Pero que cada vez tarde más en llegar el mal tiempo y los coruñeses tiren de camiseta más que de paraguas deja patente el cambio climático. 