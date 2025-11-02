Los conductores de bus en A Coruña califican La Marina de “peligro auténtico” durante el fin de semana

La Marina con peatones y un autobús compartiendo la calzada Quintana

Cada vez que el tiempo es bueno, como ocurrió este fin de semana, los coruñeses se echan a la calle para disfrutarlo, recorriendo los paseos de la ciudad. Esto provoca que las zonas peatonales se conviertan en los lugares más transitados los fines de semana, precisamente cuando el tráfico rodado decae. Lugares como La Marina se llenan de gente que pasea despreocupadamente, sin prestar atención al tráfico. De eso se quejan los conductores de Tranvías, que alertan de que se ha convertido en un “peligro auténtico”.

Esta zona se ha convertido en una de las que más disfrutan los coruñeses. Su cercanía al agua, al casco histórico y a las zonas de terrazas hacen que sea así. Y como se humanizó, los peatones consideran que son dueños absolutos de este espacio. Pero, como le gusta señalar a la alcaldesa, Inés Rey, humanizar no es lo mismo que peatonalizar: comparten la plataforma con los vehículos de particulares de los que vecinos de la Ciudad Vieja con garaje, con ciclistas, con taxistas y, por supuesto, con autobuses.

“Es verdad que vamos despacito –señalan desde el sindicato CSIF– porque la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora. Pero, por muy despacio que vayas, se te cruza alguien, y un autobús no frena al momento. Es más: si frenas al momento, se cae la gente que hay dentro. Es muy peligrosa esta zona. Y ya llevamos advirtiéndolo desde hace tiempo”.

Desvío

Por eso han solicitado que, en los días en los que hay mucha afluencia de público, las líneas que recorren La Marina puedan desviarse por el túnel, lo que les permitirá salir por As Ánimas sin complicaciones. De allí, basta con subir hacia el Hospital Abente y Lago para retomar la ruta habitual. Sin embargo, esto obligaría a saltarse varias paradas, las que se encuentran obviamente en La Marina. Quizá por eso, la Concejalía de Movilidad, que encabeza Noemí Díaz, ha hecho oídos sordos a las peticiones que han partido de los conductores.

Tampoco hay presencia policial, ni señalización adecuada, que permita a los peatones tomar conciencia de que invadir la calzada es potencialmente tan peligroso en La Marina con en San Andrés, por ejemplo, donde, a pesar de la reciente humanización, esto no ocurre, quizá porque se han plantado bolardos y otros obstáculos.

Desde el CSIF denuncian la falta de “elementos de segregación, señalización suficiente ni control efectivo que garantice la seguridad”, tanto de los viandantes como de los conductores profesionales. Por el momento, no se han registrado accidentes graves en esta zona, pero los conductores advierten de que hay que anticiparse adoptando medidas que aumenten la seguridad.

La falta de barreras entre los peatones y los transportes genera inseguridad y los chóferes piden medidas

En A Coruña en 2024 se produjeron 760 accidentes con 1.083 vehículos implicados. De estos, solo 28 eran autobuses, municipales o de otra compañía. Pero los siniestros han descendido tanto en turismos, como en camiones e incluso en bicicletas, mientras que los de los autobuses se mantienen.

A menudo, los heridos son en realidad viajeros contusionados por los frenazos bruscos que los chóferes realizan precisamente para evitar dichos accidentes, como señalan desde el CSIF. El último siniestro grave con un bus implicado tuvo lugar el 10 de octubre, cuando una mujer de 75 años fue arrollada en otra zona de plataforma única, la de Pórtico de San Andrés. 