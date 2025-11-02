Alvedro se despide de su única ruta estacional: Tenerife Norte

Pasajeros de un vuelo de Binter Javier Alborés

Llegó como esperanza para un aeropuerto que había perdido su ruta estacional de los últimos años, Menorca. La cancelación de esta, operada por Vueling, dejaba a Alvedro sin opciones ‘extra’ para la temporada de verano. Hasta que Binter anunció que conectaría desde el 30 de junio hasta el 24 de octubre las terminales de A Coruña y Tenerife Norte.

Esta conexión permitió volar al archipiélago canario desde Alvedro cuatro veces a la semana. La compañía conectó ambos aeródromos, los lunes y viernes. El trayecto contrario se operó los mismos días. La nueva operativa estival se sumó a los vuelos con Gran Canaria, los jueves y domingos.

Un total de 5.682 usuarios acumulados hasta el mes de septiembre (el último con estadísticas de AENA) utilizaron esta conexión, cosechando unos buenos datos de ocupación, con un promedio de un 80% en los 54 vuelos realizados hasta el cierre del mes de septiembre, según informa la plataforma Alvedro Vuela Más Alto. A pesar de los buenos datos, Binter no continuará con la operativa más allá de verano, dando por finalizada la conexión el pasado 24 de octubre.

Según explica la plataforma de apoyo a Alvedro, este es el único aeropuerto de la red que no verá extendida su operativa estival a los meses invernales. “Granada, Badajoz, Murcia, San Sebastián o Valladolid son los ejemplos más claros; en todos estos aeropuertos la ruta se había iniciado durante la temporada de verano y, pese a que los datos de ocupación son inferiores en muchos puntos a los de Alvedro, todos ellos contarán con esta ruta durante todo el año”.

El 23 de marzo, además, concluye el convenio de promoción turística firmado hace tres años con Binter. Si bien la ruta a Tenerife Norte fue cargada por la compañía sin apoyo municipal, Gran Canaria sí depende de este convenio. Por ahora, la ruta con Gran Canaria no está cargada para la próxima temporada, por lo que no hay vuelos disponibles a partir de marzo.

Preguntado por el futuro de las rutas subvencionadas que caducan en 2026, el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, indicó el pasado mes: “Estamos haciendo un análisis de mercado para ver cuáles son las alternativas más viables”.