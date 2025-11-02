Los 34 años del Coliseum de A Coruña: 512 conciertos y más de 2,5 millones de espectadores

Público en el concierto de Camilo, en julio de 2022 Javier Alborés

Todo coruñés recuerda el primer concierto que vivió en el Coliseum. El multiusos nació el 19 de mayo de 1991 y, desde entonces, la ciudad se convirtió en punto de referencia para los artistas a la hora de elegir dónde actuar en Galicia. Una parada obligada que este año batió cifras récord, y eso que todavía no ha llegado a su fin.

El recinto albergó, en sus 34 años de historia, 512 conciertos, registrando, según cifras municipales, 2.551.782 espectadores. Los números cobraron especial relevancia en el presente 2025: este año se alcanzaron –y superaron– los 500 recitales, además de sobrepasar los 2,5 millones de asistentes a los mismos. O lo que es lo mismo, por el Coliseum pasó diez veces la población de A Coruña –250.000 personas–.

Bien es verdad que el recinto no solo acogió conciertos a lo largo de su existencia. A día de hoy su explotación se alterna entre espectáculos musicales y los partidos de baloncesto disputados por el Club Básquet Coruña. Pero también fue sede de todo tipo de eventos, como ferias, asambleas, congresos y pista de patinaje sobre hielo. Una oferta de ocio que también se completa con espectáculos familiares de danza, teatro o musicales. Incluso cumplió la función de plaza de toros de la ciudad, con ruedo, corrales y demás instalaciones taurinas, una oferta de ocio que el Ayuntamiento dejó de subvencionar en 2015.

Lo cierto es que no hay nada como los conciertos para mover masas hacia el multiusos. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destaca su versatilidad. “Desde que abrió sus puertas se convirtió en uno de los recintos culturales de referencia en España”. “Seguramente”, añade, “habrá pocos recintos tan versátiles como ese, capaz de acoger una competición deportiva de primer nivel y estar preparado en 12 horas para un concierto internacional de grandes estrellas. El Coliseum es un auténtico testigo de la historia de la mejor música internacional desde el siglo pasado”.

Y si de cifras va la cosa, la regidora pone en valor el hecho de haber rebasado los 2,5 millones de espectadores. Esto y “los 500 conciertos”, confirma “que esa posición que ya tenía la estamos afianzando, porque una parte muy importante de todas esas citas musicales se organizaron allí en los últimos años”. En el futuro más próximo, apunta Rey, su Gobierno seguirá por ese camino, “contribuyendo a traer a A Coruña lo mejor del panorama musical, y de paso, contribuyendo a que vengan a esta ciudad miles de visitantes cada año”.

Confirmaciones

Especialmente intenso fue el mes de octubre para los fans de algunas de las mujeres punteras en el panorama nacional. Si Amaia confirmó el 7 de octubre que hará parada en el Coliseum el próximo 31 de enero, Bad Gyal lo hizo dos días después, anunciando su recital para el 23 de mayo. A estas dos les siguió Aitana, que publicó el 13 de octubre la información para hacerse con las entradas para su espectáculo del 22 de julio en A Coruña.

Los anuncios no cesaron: La Oreja de Van Gogh –que hará doblete en septiembre de 2026 con Amaia Montero como voz del grupo– y Amaral, también anunciaron fecha para el próximo año. Además de las voces femeninas, también están confirmados los conciertos de Loquillo, Celtas Cortos, Eladio Carrión y Dani Martín.

El empujón final del año es una tendencia que parece ya consolidada. En el ejercicio previo ocurrió lo mismo: cada día se confirmaba, al menos, un concierto en el Coliseum. En 2024 el recinto recaudó 6,8 millones de euros (medio millón más que en 2023) y en 2025 el Ayuntamiento apunta a un nuevo récord.

El mes ‘mágico’

Si en 2024 hubo dieciséis conciertos en el multiusos, este año la cifra ascendió hasta los 33, por lo que habrá que ver si 2026 logra superar las cifras de récord. Septiembre fue el mejor mes: entre el 18 de septiembre y el 17 de octubre, el Coliseum acogió a 76.014 espectadores.

Dos dobletes y nombres que traspasan fronteras, pero un único ‘rey’: Quevedo. ‘Buenas noches tour’, hizo parada en A Coruña los días 26 y 27 de septiembre, reuniendo en el multiusos a 20.617 personas. Más de 4.000 personas de fuera de Galicia se desplazaron a la ciudad para asistir a la cita, lo que para el Gobierno local y el sector turístico es una respuesta clave al objetivo de desestacionalizar el turismo a través de la programación cultural.

Una semana antes, ‘Hola y adiós’, la gira con la que Joaquín Sabina prometió despedirse de las tablas, también llenó el Coliseum por partida doble. En esta ocasión, 14.584 espectadores disfrutaron del espectáculo. El de Úbeda, por lo tanto, se sitúa como el segundo nombre más multitudinario del mes. Ya en octubre, el día 9 recaló en la urbe el tour ‘Lo mismo de la otra vez’, de Mora, al que acudieron 8.290 personas. El día 12 fue el turno de ‘Ameri world tour’, en el que Duki concentró a 7.940 asistentes. El ‘201 tour’ de Manuel Turizo reunió a 7.906 personas, mientras que ‘La gira de mi vida’ de Antonio Orozco, se saldó con 6.891. El Leyma Coruña disputó dos partidos en el recinto, los días 3 y 10 de octubre, con una asistencia de 4.972 y 4.814 espectadores respectivamente.

Pero, más allá de cifras, el Coliseum es el espacio que guarda las emociones de 2,5 millones de personas. El concierto de Sting, en 1991, marcó un hito al demostrar que el recinto podía acoger artistas de nivel internacional. Y, 34 años después, parece que no hay nombre que se resista.