Varios detenidos en A Coruña en una operación contra la venta ilegal de medicamentos por Internet

Imágenes de la operación de la Guardia Civil Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en el marco de la operación “Grecofar”, una investigación que ha desmantelado una red dedicada a la venta ilegal de medicamentos por Internet mediante recetas médicas falsificadas. Entre los arrestados hay varios detenidos en A Coruña, además de en otras provincias como Alicante, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

Según ha informado el Instituto Armado, el grupo delictivo se dedicaba a adquirir medicamentos psicotrópicos utilizando recetas electrónicas falsas, con el objetivo de revenderlos a través de Internet. Estos fármacos eran frecuentemente empleados para la elaboración de drogas como el “karcubi”, conocida también como la droga de los pobres, una mezcla de hachís con medicamentos sedantes, muy extendida en el norte de África.

A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de organización criminal, falsedad documental y contra la salud pública.

La operación se inició tras la incautación de un importante envío de medicamentos psicotrópicos en una empresa de paquetería de Benavente (Zamora). A partir de ahí, los investigadores de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil comenzaron a rastrear el origen de los envíos y descubrieron que las recetas procedían de un mismo médico colegiado, que habría prescrito de forma irregular grandes cantidades de un medicamento con potencial uso en la elaboración de drogas.

Las pesquisas permitieron localizar al principal falsificador de las recetas, quien las distribuía a través de aplicaciones de mensajería, así como a su colaborador directo, encargado de la venta de recetas falsas. También se identificaron a varias personas conocidas como mulas económicas, titulares de las cuentas bancarias donde se recibían los pagos por las ventas ilícitas.

El operativo culminó con un registro domiciliario en Majadahonda (Madrid), donde los agentes hallaron una gran cantidad de medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados, además de diverso material informático.

La investigación ha contado con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y del Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

Todos los detenidos, junto con los objetos intervenidos y las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Majadahonda – Sección 6.