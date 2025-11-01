Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Roban en una inmobiliaria de A Coruña para llevarse las golosinas de Halloween

La afectada lamenta lo sucedido "innecesario. íbamos a repartir las chuches"

Abel Peña
Abel Peña
01/11/2025 13:39
Robo inmobiliaria
Los daños en el escaparate son visibles.
Abel Peña 

La inmobiliaria LC, situada en el número 4 de la avenida de A Gramela, en Agra do Orzán, sufrió en la noche del jueves al viernes un robo con fuerza que ha dejado daños materiales en el establecimiento. El único botín fue una bolsa de chuches. 

Según relató la propietaria a través de las redes sociales, alguien rompió el escaparate del local para acceder al interior, donde se llevaron una bolsa llena de chucherías y revolvieron por completo la oficina, dejando todo desordenado. La afectada sospecha que buscaban dinero. 

Tras el aviso, agentes de la Policía Local de A Coruña acudieron al lugar y acordonaron el establecimiento para preservar la escena. El local permanece cerrado a la espera de la llegada de la Policía Científica, que se encargará de realizar la inspección técnica y recoger posibles pruebas que permitan identificar al autor o autores del robo.

