A Coruña

Los bañistas ya disfrutan de la nueva plataforma de O Parrote

Belén Cebey
Belén Cebey
01/11/2025 10:40
Los primeros bañistas de la plataforma de O Parrote
Las buenas temperaturas han animado a los coruñeses a darse un baño
Javier Alborés

Los asiduos del paseo marítimo de O Parrote ya disfrutan desde la mañana de este sábado de la nueva plataforma flotante, el último espacio recuperado por la ciudad para acercarse al mar. Aunque el baño en las dos piscinas aún está prohibido temporalmente, la estructura se ha convertido en un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes atraídos por el buen tiempo y la curiosidad de conocer la instalación.

El primer fin de semana de noviembre ha traído temperaturas agradables, que animaron a muchos coruñeses a acercarse a la zona y disfrutar de las vistas al Atlántico. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, fue uno de los primeros en pasarse por allí y comprobar que todo marchaba correctamente. 

Parrote8
Las piscinas todavía se encuentran cerradas
Javier Alborés 

La plataforma cuenta con dos piscinas, una pequeña, de un metro de profundidad, y otra más grande, de 25 metros, con un lado abierto al mar. Ambas continúan cerradas al baño. Prado explicó que la piscina pequeña seguirá fuera de servicio hasta el verano, mientras que la grande se abrirá próximamente a los bañistas.

La plataforma forma parte del proyecto Coruña Marítima, impulsado por la Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria, con el objetivo de integrar la ciudad con su frente litoral. El conjunto cuenta con zonas de descanso, pasarelas accesibles, gradas y áreas destinadas al ocio y la práctica deportiva.

Por ahora, el acceso peatonal está abierto todos los días de 09:00 a 18:00 horas y no hay servicio de socorrismo activo fuera de la temporada estival. Por eso Prado pide a los usuarios que se conduzcan con la debida prudencia. 

