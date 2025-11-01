Loquillo santifica el rock ante sus fieles en A Coruña

Loquillo en un momento de su actuación en el Coliseum de A Coruña Quintana

A Coruña se vistió de luto ayer, Día de Todos los Santos, para recibir al hombre de negro español. También de riguroso luto, con una sola nota de color rojo en la base del micrófono, era el escenario. Sin embargo, en ese ambiente tan fúnebre, Loquillo demostró que el rock sigue vivo. Es cierto que muchos de los espectadores peinaban canas (o absolutamente nada) pero bajaron al foso dispuestos a bailar y corear como en sus mejores tiempos.

Loquillo, siempre un gigante, demostró su grandeza como artista en el escenario. Cuando apoyó su pie en el altavoz en esa postura tan suya, el deleite entre sus incondicionales se hizo palpable. Para eso habían venido, para el buen y viejo rock'n roll, y para confirmar que al catalán, a sus 64 años, no está para jubilarse.

Su llegada la anunció un redoble de tambor. Primero hubo oscuridad, luego destellos de luz, aplausos, y finalmente él, de espas módicas rodillas, cantando 'En las calles de Madrid'.

A esta le siguió 'Línea clara'' para luego seguir con 'María' mientras hacía malabares con el bastón del micrófono. Cantó después sobre la luna llena para sus lunáticos y 'Sol' para deslumbrarles a todos.