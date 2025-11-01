La cita cultural que Alfonso Rueda no quiso perderse en A Coruña

Rueda (de espaldas, con traje gris) aplaude a Pietra y Darín al final de la función de hoy sábado Joaquín Abab

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y su mujer, Marta Coloret, asistieron esta tarde a la última de las cuatro funciones de la obra ‘Escenas de la vida conyugal’, que se representó en el Teatro Colón de A Coruña.

El máximo mandatario del gobierno gallego y su esposa fueron recibidos por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro.

La obra, protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, versiona la historia de la película de Ingmar Bergman 'Secretos de un matrimonio' (1973). En ella, Juan y Mariana repasan 25 años de vida conyugal, rescatando el amor y, a la vez, condenando la estructura matrimonial, haciendo así que el público empatice con los protagonistas por la realidad de las escenas.

Este sábado fue el último de los cuatro pases en A Coruña, donde se han vendido todas las localidades. En una entrevista concedida a El Ideal Gallego, Andrea Pietra aseguró que le emociona poder actuar en la ciudad herculina, pues es donde nació su abuela.

Al final de la representación, y al igual que el resto de los asistentes, el presidente de la Xunta y su mujer tributaron una gran ovación a los dos actores: en total, fueron diez minutos de aplausos, que obligaron a Darín y Pietra a salir cuatro veces al escenario del Colón.

Alfonso Rueda se está convirtiendo en un habitual de los espectáculos de la ciudad. Recientemente asistió en el Coliseum a uno de los conciertos de despedida de Joaquín Sabina. Regresa ahora al Teatro Colón para gozar de una obra que ya se ha representado más de 700 veces ante más de un millón de espectadores.