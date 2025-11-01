La zona portuaria vallada hace 25 años para el inicio de las obras GAGO

Hace 25 años la zona portuaria coruñesa era noticia por el desalojo de los locales donde se iba a construir la nueva lonja de Linares Rivas. El inicio de las obras –según Necso, la empresa adjudicataria– iba a ser inmediato, tal y como informó El Ideal Gallego en su edición del 1 de noviembre de 2000. También hacia el puerto enfocaba la actualidad local en 1975, medio siglo atrás, por el estreno de las nuevas instalaciones para ferris, la conocida popularmente como rampa ro-ro. En 1950 el diario informaba del mercado de flores que se organizó en la plaza de María Pita para adornar los cementerios por el Día de Difuntos. En 1925, el periódico se hacía eco de la prohibición de los bailes públicos dictada por el gobernador civil, Llosas Badía.

Miércoles, 1 de noviembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | El Puerto desaloja los locales para iniciar las obras de la nueva lonja

La Autoridad Portuaria ha comunicado a los usuarios de los locales donde se ubicará la nueva lonja de Linares Rivas que procedan a desalojarlos en un plazo de algo más de una semana. Esta actuación permitirá que se inicien las obras de demolición en unos días, es decir, a principios de este mes de noviembre de 2000. Según la información facilitada por la empresa adjudicataria, Necso, cuando se abandone la zona se procederá de inmediato a comenzar la construcción, ya que los equipos se encuentran preparados desde hace semanas. Los locales ya están en su mayoría desalojados pero todavía están siendo utilizados por algunos usuarios que se niegan a marcharse hasta el último momento. La obra de la nueva lonja cuenta con un presupuesto de 1.900 millones de pesetas y ocupará una superficie de 50.000 metros cuadrados.

Además, el Deportivo mostró ayer, 31 de octubre de 2000, su gran juego y terminó goleando a la UD Las Palmas por 4-0. Entre los blanquiazules, que rindieron a gran nivel, destacó Djalminha. El brasileño se convirtió en la figura pese a que Tristán consiguió anotar tres tantos. Además, el partido supuso la reaparición de Makaay como goleador.

Sábado, 1 de noviembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | El ‘Monte Granada’ estrena las instalaciones para los ‘ferrys’

Las instalaciones de los ‘ferrys’ están preparadas para ser utilizadas hoy, 1 de noviembre de 1975, a modo de ensayo y así comprobar si existe alguna deficiencia. El ‘Monte Granada’ estrenará hoy dichas instalaciones a la vez que en la Comandancia de Marina se verificará el cambio de capitanes. Los coruñeses podrán contemplar hoy, entre los muelles de Baterías y Calvo Sotelo, las maniobras de embarque y posterior salida del ‘ferry’ con destino a Liverpool, para donde embarcará pasaje. El ‘Monte Granada’, según el director de la casa consignataria del buque en La Coruña, señor Fontán López, será hoy noticia y acaparará la atención de las personas relacionadas con las actividades marítimo-comerciales.

Por otra parte, los arquitectos García Agudín y González Cebrián (autor del Plan) se desplazarán el martes a Madrid al objeto de mantener un cambio de impresiones sobre el Plan Parcial de El Soulo-Santa María de Oza con un arquitecto del Ministerio de la Vivienda. De este cambio de impresiones se espera obtener la opinión del Ministerio para proceder a la redacción definitiva del plan y, de esa forma, poderlo enviar al Ministerio, donde se aprobaría.

Miércoles, 1 de noviembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Mercado de flores en la Plaza de María Pita

Siguiendo piadosa y tradicional costumbre, hoy, 1 de noviembre de 1950, se hará la visita a los Cementerios cuyas sepulturas quedaron adornadas ayer con profusión de flores por los familiares de los que allí reposan. Para el adorno de las sepulturas se celebró ayer en la Plaza de María Pita el tradicional mercado de flores. Hoy, a las once de la mañana, con asistencia del Ayuntamiento, serán entonados responsos en la necrópolis por el eterno descanso de los que allí reposan y se hará la ofrenda de coronas al pie de la Cruz de los Olvidados y en las sepulturas de los coruñeses ilustres. En la Capilla del Cementerio dará comienzo mañana, a las seis de la tarde, un novenario en sufragio de las benditas ánimas del Purgatorio.

Además, ayer se reunió la Junta de Espectáculos, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil, don Rafael Hierro Martínez.

Domingo, 1 de noviembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | El gobernador Llosas Badía prohíbe los bailes públicos

Mañana, día 2 de noviembre de 1925, se pondrá en vigor la reciente disposición del gobernador civil referente a bailes públicos, los cuales quedan prohibidos. Los dueños de salones en que dichos festivales vienen celebrándose, tendrán necesidad de solicitar de nuevo los reglamentarios permisos, con sujeción a todas las acertadas disposiciones dictadas al efecto por el señor Llosas Badía.

Por otra parte, a las doce de la mañana de ayer se celebró en el Teatro Linares Rivas la Fiesta del Ahorro. El recinto presentaba un aspecto brillantísimo, viéndose el coliseo abarrotado, tomando asiento en las distintas localidades distinguidas familias. Presidió el acto el alcalde, señor Casás. Acudió a la fiesta la banda del Hospicio provincial, que ejecutó los himnos gallego y Marcha Real, al empezar y al finalizar el acto.