Vecinos de Xuxán presentarán alegaciones a la modificación del PGOM de A Coruña
La asociación considera que los cambios propuestos suponen la eliminación de los accesos de salida del barrio y replican "graves problemas de aparcamiento"
La Asociación de Vecinos de Xuxán ha aprobado por unanimidad la presentación de alegaciones a la modificación puntual del PGOM y al Plan Parcial.
Tras la asamblea celebrada este jueves, la Asociación de Vecinos ha votado por unanimidad la presentación de alegaciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y al Plan Parcial que afectan directamente al barrio. La decisión se adopta, explican, "tras analizar detenidamente las consecuencias que dichas modificaciones tendrían sobre la movilidad y la calidad de vida de los residentes".
En particular, la asociación considera que los cambios propuestos suponen la eliminación de los accesos de salida del barrio y replican "los graves problemas de aparcamiento que ya padecen otras zonas de la ciudad". "Desde la Asociación reiteramos nuestra disposición al diálogo y solicitamos a las administraciones que reconsideren este planteamiento, buscando soluciones que garanticen la accesibilidad, la seguridad vial y el bienestar de los vecinos", asegura la entidad vecinal.