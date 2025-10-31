Vecinos de Xuxán presentarán alegaciones a la modificación del PGOM de A Coruña

Viviendas en construcción en Xuxán

La Asociación de Vecinos de Xuxán ha aprobado por unanimidad la presentación de alegaciones a la modificación puntual del PGOM y al Plan Parcial.

Tras la asamblea celebrada este jueves, la Asociación de Vecinos ha votado por unanimidad la presentación de alegaciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y al Plan Parcial que afectan directamente al barrio. La decisión se adopta, explican, "tras analizar detenidamente las consecuencias que dichas modificaciones tendrían sobre la movilidad y la calidad de vida de los residentes".

El Ofimático completa su conversión en Xuxán con una modificación del PGOM Más información

En particular, la asociación considera que los cambios propuestos suponen la eliminación de los accesos de salida del barrio y replican "los graves problemas de aparcamiento que ya padecen otras zonas de la ciudad". "Desde la Asociación reiteramos nuestra disposición al diálogo y solicitamos a las administraciones que reconsideren este planteamiento, buscando soluciones que garanticen la accesibilidad, la seguridad vial y el bienestar de los vecinos", asegura la entidad vecinal.