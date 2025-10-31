A Coruña
Los ladrones de la alcantarilla de A Coruña dieron un segundo golpe también estéril
Utilizaron el mismo método que en Fernando Macías, con idéntico bagaje: cero euros
Los ladrones que en la noche del pasado miércoles intentaron sin éxito llevarse un botín de la calle Fernando Macías volvieron a probar su infructuosa técnica no demasiado lejos, en el paseo de los Puentes. Y es que, poco después de arrancar una alcantarilla de cuajo y estamparla contra la fachada del Five, repitieron proceder en Le Bistro.
En este caso sí encontraron la máquina registradora, aunque llena de papel mojado. O, al menos, de papel del que no buscaban, pues a falta de dinero había documentación privada de la empresa. El proceder y la proximidad entre uno y otro espacio apuntan a los mismos protagonistas, que también podrían ser los responsables de los asaltos a varios coches del entorno.