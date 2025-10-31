Los cinco destinos más baratos para viajar desde A Coruña en noviembre

Torre de control de Alvedro Archivo

Noviembre suele ser el mes del turismo navideño por excelencia, pues es cuando mercados y luces se encienden para ir entrando en materia. Además, los billetes de avión son más baratos, pues aumentan considerablemente sus precios en diciembre.

A pesar de que los más pequeños tengan que asistir a clases, los jóvenes de entre 20 y 30 años aprovechan la oportunidad para visitar nuevos lugares o revivir momentos de viajes pasados.

Por eso te dejamos cinco vuelos por menos de 100 euros con salida desde A Coruña

Milán

Otro mes que la capital de la moda se cuela en este ránking. EasyJet ofrece salir desde Alvedro a las 9.45 horas el sábado 15 de noviembre. La vuelta será el sábado 22 a las 6.30 horas, llegando así a la ciudad herculina a las 9.10 horas.

El precio es de 93 euros, una ganga tratándose de Milán.

Ginebra

EasyJet también opera en este destino, ideal para hacer turismo de invierno. La salida será el jueves 20 de noviembre a las 14.05 horas, llegando a Ginebra a las 16.10 horas.

La vuelta es una semana después, el 27 de noviembre, a las 11.10 horas. El precio del viaje es de 88 euros.

Madrid

La capital española es conocida por ofrecer vuelos internacionales, por lo que es un buen punto para hacer escala si lo que quieres es viajar a un país que no ofrecen en A Coruña.

La ida es el 24 de noviembre a las 21.40 horas. El vuelo está operado por Iberia, por lo que podrás llevar una maleta de mano gratis. La vuelta será el 30 de noviembre a las 7.20 horas de la mañana, sumando así un total de 47 euros por los dos vuelos.

Barcelona

Vueling ofrece el vuelo más barato de los cinco aquí presentados. Por 35 euros podrás gozar de Barcelona los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre.

El jueves 27 de noviembre sale un vuelo a las 23.00 horas en dirección a la ciudad condal, siendo la vuelta el miércoles 3 de diciembre a las 6.40 horas. En este caso, como en el anterior, la maleta de mano es gratuita.

Londres

Tres días después sale un vuelo desde Alvedro a la capital británica. El 30 de noviembre, a las 10.40 horas Vueling despegará hasta el aeropuerto de Gatwick para llegar a las 11.40. El vuelo dura sobre dos horas pero, al ser una hora menos en Londres, puede haber confusión sobre la duración del viaje.

La vuelta es el domingo 7 de diciembre a las 7 de la mañana, llegando a A Coruña a las 10.05 horas. Lo mejor de este viaje es poder llevar una maleta de mano gratis, necesaria para meter tus jerséis más abrigados. El precio es de 67 euros.