Loquillo regresa una vez más al Coliseum de A Coruña para cantar sus temas clásicos ante más de 4.000 personas

Siempre quiso ir a L.A., pero lejos de la costa californiana, parece que este pequeño rincón de la Península no le trata del todo mal. Loquillo regresa mañana, Día de Todos los Santos a A Coruña, en esta ocasión con su gira ‘Corazones legendarios, grandes clásicos en vivo’, con la que recalará nuevamente en el Coliseum, un recinto que no le es extraño, como la mayoría de los escenarios de la ciudad.

En la pista y en las gradas, por ahora, le esperarán más de 4.000 personas (son las entradas que se han vendido por ahora para un aforo máximo de 5.500) deseosas de cantar algunos de los clásicos de la trayectoria del barcelonés, como las que recopila en el disco que da nombre a la gira. Así, los coruñeses aguardan poder cantar de nuevo con él temas que ya son himnos como ‘Cadillac solitario’, ‘El ritmo del garaje’, ‘Rock and roll star’ o ‘Rey del glam’.

Un habitual de estas tierras

A lo largo de su trayectoria musical, Loquillo ha sido un habitual de las tierras herculinas, tanto para conciertos, como para eventos varios, como para visitar la ciudad. Sus últimas visitas musicales son de los años precedentes. El pasado 2024 actuó en el Palacio de la Ópera con ‘30 años de Transgresiones’, mientras que un año antes, en 2023, cantó en la plaza de María Pita en pleno mes de octubre, como parte del programa de las Fiestas del Rosario.

El multiusos coruñés, en el que cantará mañana, no le es extraño. Será la tercera vez que se suba a ese escenario, que probó por primera vez hace 32 años, coincidiendo con su primera actuación en A Coruña, no su primera visita. Y es que ya había pasado por la urbe para ser parte, por ejemplo, del jurado de un concurso de rock celebrado en el 82. Además, el Ayuntamiento intentó que formara parte de una de las primeras ediciones del Noroeste, la del 89, algo que finalmente no cuajó, aunque protagonizaría sus veladas en este festival, como la que capitaneó en el año 2010.

Su última visita al Coliseum fue en noviembre de 2018, como parte de la gira ‘40 años. Rock and roll actitud’. Su intención era regresar en 2020, y así lo anunció. Su fecha era el 15 de mayo, pero la situación desencadenada por el coronavirus dos meses antes obligó a cancelar esta visita.

Entre aquella primera vez y la de 2018, acudió a la llamada rockera de A Coruña en múltiples ocasiones. El Playa a finales de los 90 y principios de los 2000, el Palacio de la Ópera en diversas ocasiones, el teatro Colón y la plaza de María Pita (donde actuó varias veces durante las fiestas, una abriendo las de 2013) fueron algunos de los recintos que han acogido su música.