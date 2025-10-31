Las gaitas resonarán en el Senado para condecorar a Francisco Vázquez

Francisco Vázquez, frente al colegio de la Sagrada Familia Quintana

El ronco sonido de las gaitas gallegas se escuchará el día 20 de noviembre en las estancias del Senado en homenaje de Francisco Vázquez, el que fuera alcalde de A Coruña, quien recibirá con esa ambientación sonora una nueva condecoración que se sumará a su ya amplio palmarés de reconocimientos. Se trata del premio ‘Iurisgama’ de la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid (Iurisgama), uno de los dos galardones que este organismo concede cada año.

Así lo explica su presidente, el santiagués Carlos Lema, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid y que, dicho sea de paso, fue en su momento becario de la Fundación Barrié. “Iurisgama nace en 1995, integrada por juristas de todos los ámbitos que desarrollan su vida profesional en Madrid. Hay notarios, registradores, abogados, procuradores. etc.”, explica.

Así, entre las múltiples actividades que organiza cada año, destaca como su “buque insignia” la concesión todos los años de dos galardones, el ‘Montero Ríos’ y el ‘Iurisgama’. “Estos premios se otorgan a juristas gallegos que de alguna manera han desarrollado su vida en el sector profesional. Se pretende reconocer su dedicación al mundo del Derecho, de tal forma que este año se ha concedido el ‘Montero Ríos’ a don Victorio Magariños, que fue notario y desarrolló su actividad en Sevilla, y el ‘Iurisgama’ a Francisco Vázquez, que fue inspector de trabajo y desarrolló su actividad en la provincia de A Coruña”, comenta Lema.

El presidente matiza que “lo que no reconocen los premios es la vida política de nadie, aunque el premiado haya sido político, como es el caso”. “Iurisgama tiene una junta directiva que todos los años se reúne para otorgar estos galardones: cada miembro propone a sus candidatos, con sus correspondientes méritos, y esos nombres se debaten y analizan y al final hay una votación, de la que sale el elegido”, detalla sobre el proceso de elección de los premiados.

El acto de entrega tendrá lugar en el Salón de Pasos Perdidos del Senado el 20 de noviembre a las 13.00 horas. Estarán presentes el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán; el secretario de Iurisgama, Jesús Gómez Montero; el propio Lema; y los premiados, a los que se entregará una placa de plata. Además, se ha invitado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló, y a otros altos cargos, pero aún no se sabe si podrán asistir.

Este año, como novedad, habrá una actuación: dos gaiteros interpretarán el himno gallego y el nacional. “Durante unos momentos el Senado se inundará con los sonidos de la Galicia que tanto queremos”, avanza Lema. Los premios están patrocinados por el Colegio de Abogados de A Coruña y la Xunta.