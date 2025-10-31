La Xunta construirá la mayoría de sus viviendas en A Coruña mediante módulos prefabricados

Un edificio en obras en Xuxán Javier Alborés

La conselleira de Vivienda de la Xunta, María M. Allegue, anunció este viernes en A Coruña que su departamento construirá la mayoría de las 5.000 viviendas planeadas en la ciudad mediante módulos industrializados o prefabricados.

Así lo explicó durante una comparecencia en la que señaló que este método no es demasiado utilizado en la ciudad, excepto en la parcela C-13 de Xuxán.

Además, aseguró que con esta forma de construir, en la que las piezas ya preparadas se traen hasta la obra para ser montadas in situ, se ahorra entre un 30 y un 40% del tiempo.

Esa es la razón por la cual la Xunta quiere que el 20% de los pisos de la futura urbanización de Monte Mero -que serán 4.310 viviendas en total- utilicen este sistema de construcción. Para el 80% restante, al ser de inversión privada, la Xunta lo que hará es promover que sea este el método usado.