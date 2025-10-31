Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

La Xunta construirá la mayoría de sus viviendas en A Coruña mediante módulos prefabricados

El sistema permite ahorrar entre el 30 y el 40% del tiempo y por ello será el elegido para la urbanización de Monte Mero

Abel Peña
31/10/2025 12:20
Un edificio en obras en Xuxán
Un edificio en obras en Xuxán
Javier Alborés

La conselleira de Vivienda de la Xunta, María M. Allegue, anunció este viernes en A Coruña que su departamento construirá la mayoría de las 5.000 viviendas planeadas en la ciudad mediante módulos industrializados o prefabricados

Así lo explicó durante una comparecencia en la que señaló que este método no es demasiado utilizado en la ciudad, excepto en la parcela C-13 de Xuxán

Además, aseguró que con esta forma de construir, en la que las piezas ya preparadas se traen hasta la obra para ser montadas in situ, se ahorra entre un 30 y un 40% del tiempo

Esa es la razón por la cual la Xunta quiere que el 20% de los pisos de la futura urbanización de Monte Mero -que serán 4.310 viviendas en total- utilicen este sistema de construcción. Para el 80% restante, al ser de inversión privada, la Xunta lo que hará es promover que sea este el método usado.

