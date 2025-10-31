La ronda de Outeiro colapsa por un accidente y un incendio

Accidente en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo Lara Fernández

La ronda de Outeiro, una de las arterias más importantes de la ciudad, se mantuvo al borde del colapso por la combinación de una colisión y un incendio en un vehículo. ambos incidentes provocaron importantes retenciones no solo en la ronda, sino también en la avenida de Arteixo.

El primer incidente tuvo lugar a las cinco y diez de l tarde, entre un turismo y una motocicleta, que colisionaron en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo, uno de los más complicados de A Coruña. La víctima fue la piloto de la motocicleta, una mujer de 38 años que resultó herida, aunque de carácter leve. Fue trasladada al Chuac.

Por supuesto, esto provocó una congestión tanto en la ronda de Outeiro, en dirección entrada, como en la avenida de Arteixo, en el mismo sentido. La situación no había regresado a la normalidad cuando se produjo el incendio.

El vehículo circulaba en dirección entrada por el carril derecho cuando empezó a arder a la altura de Nuestra Señora de la Luz. Esto obligó al conductor a abandonar el vehículo y a los Bomberos a actuar, cortando el carril. No se recuperó la fluidez en el tráfico hasta poco antes de las ocho de la tarde.