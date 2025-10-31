Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La ronda de Outeiro colapsa por un accidente y un incendio

El tráfico se congestionó durante dos horas

Abel Peña
Abel Peña
31/10/2025 19:56
Accidente en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo
Accidente en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo
Lara Fernández

La ronda de Outeiro, una de las arterias más importantes de la ciudad, se mantuvo al borde del colapso por la combinación de una colisión y un incendio en un vehículo. ambos incidentes provocaron importantes retenciones no solo en la ronda, sino también en la avenida de Arteixo.

El primer incidente tuvo lugar a las cinco y diez de l tarde, entre un turismo y una motocicleta, que colisionaron en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo, uno de los más complicados de A Coruña. La víctima fue la piloto de la motocicleta, una mujer de 38 años que resultó herida, aunque de carácter leve. Fue trasladada al Chuac. 

Por supuesto, esto provocó una congestión tanto en la ronda de Outeiro, en dirección entrada, como en la avenida de Arteixo, en el mismo sentido. La situación no había regresado a la normalidad cuando se produjo el incendio. 

El vehículo circulaba en dirección entrada por el carril derecho cuando empezó a arder a la altura de Nuestra Señora de la Luz. Esto obligó al conductor a abandonar el vehículo y a los Bomberos a actuar, cortando el carril. No se recuperó la fluidez en el tráfico hasta poco antes de las ocho de la tarde. 

Te puede interesar

Belén do Campo; la portavoz popular, Esperanza Arias, y el alcalde, Benito Portela, durante la visita a la Galiña Azul de Mondego

Portela muestra a la delegada de la Xunta los terrenos "para levantar a primera residencia pública" de Sada
Lucía Tenreiro
Alberto Centeno

El coordinador de Cirugía Experimental en A Coruña: “Hace 40 años un trasplante era ciencia ficción y hoy es nuestro día a día”
Lucía Crujeiras
Francisco Vázquez era alcalde de A Coruña en octubre de 2000

Las gaitas resonarán en el Senado para condecorar a Francisco Vázquez
Redacción
El ideal gallego

Los cinco destinos más baratos para viajar desde A Coruña en noviembre
Andrea López Ramos