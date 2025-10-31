La bola de Navidad ya está en La Marina

Piezas de la bola de Navidad Patricia G. Fraga

Es una de las protagonistas de la Navidad coruñesa y el 'photocall' más usado cada mes de diciembre. Las piezas que dan forma a la bola luminosa de La Marina ya han llegado este viernes a su ubicación habitual, por lo que su montaje es cuestión de horas.

La gran esfera, situada en la explanada de La Marina próxima a la Autoridad Portuaria, suele atraer a locales y visitantes cada año. El encendido tendrá lugar el 28 de noviembre, según adelantó este viernes el Ayuntamiento. La ceremonia, además, contará con un invitado de honor: Bebeto.

Poco a poco se van conociendo detalles de las fiestas. El 5 de enero los Reyes Magos se subirán al trono de sus carrozas para saludar –y alimentar con caramelos– a los más pequeños de la ciudad. Y, en esta ocasión, sus carruajes tendrán como temática principal el eclipse y la astronomía. Además, la plaza de María Pita acogerá un mercadillo navideño de estilo europeo.