Francisco Vázquez era alcalde de A Coruña en octubre de 2000 Quintana

Hace 25 años, cuando Francisco Vázquez, era alcalde de A Coruña, la reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Isabel II, le otorgaba el nombramiento de Caballero del Imperio Británico. La distinción respondía a la difusión del entonces mandatario local de los valores históricos británicos y españoles y la exaltación de figuras como Sir John Moore. Hace 50 años dos personas resultaban heridas en un grave accidente de tráfico que tuvo lugar en La Palloza. Hace 75, los ladrones asaltaban de madrugada una mercería situada en la calle Emilia Pardo Bazán y hace 100, un vecino de la parroquia abegondesa de San Tirso de Mabegondo ingresaba en prisión por haber agredido a un convecino.

Martes, 31 de octubre de 2000 - ARCHIVO

Hace 25 años | Isabel II distingue como Caballero de la Orden del Imperio Británico a Vázquez

Francisco Vázquez ha sido nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico, una de las más altas condecoraciones que otorga la Casa Real de este país, por su difusión de los valores históricos británicos y españoles y por la exaltación de destacadas figuras como la de Sir John Moore. La organización por parte del Ayuntamiento de actos que han servido para divulgar la historia y la cultura británica, así como la labor de Vázquez en el impulso de las relaciones bilaterales entre Gran Bretaña y España también han sido valorados por la Casa Real británica a la hora de decidir el nombramiento. Por su parte, el aeropuerto de Alvedro ha comenzado a operar esta semana con la nueva programación de invierno. A pesar de las buenas expectativas, las compañías aéreas han sido cautas y sólo han realizado reajustes en los horarios y han aumentado dos vuelos. Iberia ha programado un trayecto nuevo para el sábado que saldrá de Madrid a las 7.20 horas y volverá desde A Coruña a las 9.25 horas. Air Nostrum también ha apostado por incluir un nuevo vuelo los domingos, con salida a las 11.25 horas de Bilbao y que partirá de vuelta de A Coruña a las 13.10 horas.

Viernes, 31 de octubre de 1975 - ARCHIVO

Hace 50 años |Dos personas resultan heridas tras derrapar su coche en La Palloza

Dos personas heridas, una grave y otra de pronóstico reservado, fue el resultado de un accidente de circulación ocurrido en La Palloza, en la curva del cruce con la avenida de Primo de Rivera, cuando un Seat 127 derrapó y fue a chocar contra un semáforo, arrollando al mismo tiempo a un peatón. El conductor del vehículo, matrícula C-4205-F, es Fernando Dequidt Álvarez, natural de Barco de Valdeorras (Orense), de 19 años, domiciliado en La Coruña, en la calle División Azul. El coche es propiedad de un hermano suyo. Atropelló a Jaime González Fernández, que vive en el Muelle del Este, en Casa Chelo.

Además, dos personas resultaron heridas al volcar en Oleiros una moto Ducati. La conducía Félix Antonio Dopico, que resultó con herida de pronóstico reservado, e iba de “paquete” Félix Guerrero Seoane, que resultó con heridas leves. También fueron puestos a disposición del Tribunal Tutelar de Menores dos chicos de trece y catorce años, autores de la sustracción de un bolso propiedad de Ana María Rodríguez Vizoso, en la calle San Sebastián. El bolso contenía diversos objetos y 300 pesetas. Todo, menos el dinero, fue recuperado.

Martes, 31 de octubre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años |Roban artículos en una mercería de Pardo Bazán

Los ladrones que entraron de madrugada en una mercería de la calle Emilia Pardo Bazán, propiedad de Federico Fernández, robaron artículos por valor de 15.000 pesetas. Asimismo, mientras presenciaba la proyección de una película en uno de los cines de la ciudad, le robaron el abrigo a la joven Digna Rodríguez Álvarez, de 18 años, vecina del Cantón Grande, 18. Valoró el objeto en 250 pesetas e ignora quién fue el autor o la autora del hecho. Además, se celebró la inauguración de la Escuela de Formación Política de la Falange ‘Santiago Apóstol’, en El Grajal, que reanuda sus interesantes actividades con un curso de alcaldes, concejales y jefes locales, en el que distinguidos conferenciantes desarrollarán temas del máximo interés para la vida municipal. Presidió el acto el Gobernador civil y Jefe Provincial del Movimiento, don Rafael Hierro Martínez.

Sábado, 31 de octubre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Ingresa en prisión un vecino de Mabegondo

La Guardia Civil detuvo al vecino de la parroquia de San Tirso de Mabegondo José Fandiño Fandiño, de 20 años, por las lesiones que le causó a José Santiso Carro, de 19. Ingresó en prisión tras ser puesto a disposición judicial en Betanzos. Por otra parte, los responsables del Sanatorio Marítimo de Oza celebran un festival en honor del director, don Rafael Fernández, después de que no pudiese haberse celebrado el pasado día 24, fecha del santo del mencionado director. El festival se celebrará en el comedor del Sanatorio, donde se levantará un escenario provisional. Durante la celebración los maestros harán entrega al señor Fernández un pergamino como testimonio de cariño y admiración. Además, al Puerto arribaron los buques ‘Alfonso XIII’, procedente de La Habana, con pasaje; ‘Cádiz, de Gijón, con pasaje, ‘Tambre’ de Bilbao, y ‘Elisa y Marina’ de Ferrol.