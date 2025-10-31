Mi cuenta

A Coruña

Fallece el periodista coruñés Emilio Quesada

Funcionario, abogado, técnico-directivo de Relaciones Públicas, concejal y hasta alcalde interino, pasó también por la redacción de El Ideal Gallego

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
31/10/2025 11:19
Emilio Quesada

A Coruña ha perdido al que era uno de sus periodistas más emblemáticos de las últimas décadas. Emilio Quesada Zato, decano del periodismo coruñés, falleció este 31 de octubre a los 95 años.

Funcionario, abogado, técnico-directivo de Relaciones Públicas, periodista, concejal y hasta alcalde interino. 

Sus 95 años de vida le dieron a Emilio Quesada la oportunidad de tocar literalmente toda la vida social coruñesa. 

Como técnico de la Diputación de A Coruña formó parte de importantes gestiones como la puesta en marcha de polígono de Sabón (en Arteixo), la adquisición del Monte Costa para ampliar Alvedro, la expropiación del monasterio de Caaveiro, la organización de jornadas turísticas del Cantábrico o el primer inventario de bienes provinciales. 

Emilio Quesada | “Nací en el Banco de España porque mi abuelo era el cajero”

Quesada fue también concejal en el Ayuntamiento de A Coruña durante 16 años, en los que fue varias veces teniente de alcalde. Emilio Quesada se inició en el mundo del periodismo en la redacción de El Ideal Gallego, de la mano del conocido como Franjilla (Francisco Jiménez de Llano) y cubriendo información deportiva. En el diario permaneció durante años, en los que escribió también de arte, cine, teatro o literatura, además de realizar reportajes y entrevistas. 

Tras dejar El Ideal Gallego pasó por la 'Hoja del Lunes' y también colaboró con 'La Voz de Galicia'. En 1964 recibió el premio Pérez Lugín que otorga la Asociación de la Prensa de A Coruña, con la que colaboró en los últimos tiempos también mediante la organización de un certamen periodístico actual que lleva su nombre y con el que se premia cada año a un periodista por su trabajo en favor de la ciudad.

