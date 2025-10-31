El PPdeG acusa a la Universidad de "ofender" a los coruñeses al cambiar la bandera de España por la de Palestina
La decisión de la Universidad de A Coruña de sustituir la bandera de España por una de Palestina en el balcón institucional llevó este viernes al diputado del PP Alberto Pazos a acusar al Rectorado de buscar "a confrontación". Después de que los populares coruñeses y la Xunta solicitasen ya el jueves que se devolviese la enseña española a su lugar, esta mañana el parlamentario se acercó a la zona "coa esperanza" de que la situación estuviese corregida. "Voume francamente decepcionado ao comprobar que isto non é así", declaró.
"Estamos falando da ocultación dunha enseña, da enseña nacional, da bandeira que nos representa a todos nun espazo público que tamén debería representarnos a todos", explicó Pazos, que señaló que lo que podía haber sido fruto de un error puntual ya se contempla como "unha acción premeditada que busca a confrontación, que busca unha utilización parcial e partidista dun espazo que debería representar a todos como é a Universidade da Coruña e que busca ademais ofender gratuitamente os coruñeses, que creo que se sinten representados nos símbolos de todos".
"Quero facer un chamado ao sentido común e a facer unha rectificación inmediata dunha situación que creo que non desexa ninguén. Parécenos que unha institución que ten agora mesmo trece millóns de débedas ten problemas abondo como para que os seus máximos representantes intenten inventarse problemas novos. Non é necesario, o que é necesario é recuperar a cordura, rectificar e cesar nesta actitude de ocultar unha bandeira que nos representa a todos e permitir que ocupe o seu espazo xunto ao resto de símbolos que a todos nos representan", aseguró el diputado con vistas al balcón en el que ondean las enseñas, entre ellas la palestina, acompañado de varios compañeros de partido en la ciudad.
Para Pazos, el "empecinamento dos máximos representantes da Universidade da Coruña en manter esta situación é simplemente inasumible, intolerable". Tampoco convencen al diputado las explicaciones dadas desde la UDC: "Din que, técnicamente, non substituíron a bandeira española pola bandeira palestina porque normalmente non hai bandeiras no mástil. A realidade é que aí están ondeando bandeiras oficiais e as bandeiras oficiais teñen un protocolo que deben de seguir. E, polo tanto, se alguén decide ondear unhas e ocultar outras é evidente que está introducindo un sesgo que non corresponde co puramente institucional. Buscar excusas agora para xustificar o que se pode resolver de maneira moi sinxela atendendo a sensibilidade de todos os coruñeses e de todos os cidadáns galegos paréceme simplemente que son excusas de mal pagador. E, polo tanto, non creo que sexa unha cuestión nin sequera de legalidade, é unha cuestión de sensibilidade e de respeto institucional. Estase cometendo un grave ataque ao respecto institucional e iso é algo que quen preside unha institución que debería representar a todos os coruñeses é simplemente intolerable".
Y es que desde el Consello de Goberno de la UDC insisten en que no se ha producido ninguna sustitución, sino que se ha colocado la de Palestina "en sinal de apoio". "Na praza da Reitoría normalmente non ondean bandeiras, senón só os mastros para poñelas cando a ocasión a require. Polo tanto, non se retirou ningunha bandeira, nin substituíu ningunha bandeira, senón que, de xeito simbólico, se colocou a de Palestina en sinal de apoio. Ao seu carón púxose da Universidade e, tendo en conta que había outro mastro, e que estamos en Galicia púxose a de Galicia. Non houbo mais consideración ca esa", explican fuentes de la Universidad herculina.
Al respeto, volvió a apelas al Rectorado a que vuelva a colocar la bandera española en su lugar: "Estou seguro que nesta universidade hai unha bandeira de España que podería estar acompañando perfectamente a bandeira galega na que nos sentimos plenamente representados. O que non se poden utilizar son reivindicacións, por xustas que estas sexan, para montar un pequeno lío e introducir temas ideolóxicos nunha cuestión que non debería telos".