El PP de A Coruña exige un plan integral para terminar con los problemas de accesibilidad

Miguel Lorenzo y Rosalía López comprueban la falta de accesibilidad en unas escaleras de A Coruña

El PP de A Coruña presentará en el Pleno del día 6 una moción para instar al Gobierno municipal a elaborar y ejecutar un Plan Integral de Aceras vinculado a la accesibilidad universal, con su cronograma, presupuesto anual e indicadores de seguimiento (metros lineales renovados, porcentaje de aceras accesibles, número de barreras eliminadas, grado de satisfacción vecinal, entre otras cosas).

La accesibilidad universal es un derecho fundamental recogido en el RD 193/2023, explican los populares, que, en cambio, aseguran que A Coruña "no reúne los estándares necesarios de accesibilidad en espacio público para todas las personas".

"Las actuaciones aisladas no compensan los déficits estructurales existentes: numerosos tramos siguen deteriorados, sin rebaje adecuado, con obstáculos, pendientes excesivas o anchuras insuficientes. Esta situación genera desigualdad entre ciudadanos, afecta especialmente a las personas mayores y con movilidad reducida, y compromete la cohesión social y la equidad territorial dentro de la ciudad", aseguran los populares.

En este contexto, para el PP es preciso que el Ayuntamiento adopte un Plan Integral de Aceras vinculado a la accesibilidad universal, con el objetivo de garantizar que todas las personas puedan transitar con seguridad por la ciudad, "sin obstáculos, en condiciones dignas y equitativas, y que se establezcan criterios técnicos, inversión suficiente, plazos claros, zonificación prioritaria y mecanismos de seguimiento".

Este plan integral que proponen debería llevar el inventario completo de aceras, bordes, itinerarios peatonales, rampas y demás elementos en mal estado, por barrios; los criterios de prioridad para actuar; una partida específica de los presupuestos; la necesidad de elaborar y presentar un informe anual de ejecución; la vinculación del plan con la estrategia municipal de accesibilidad universal; un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las aceras renovadas; y un cana del participación ciudadana para comunicar aceras en mal estado o con barreras, garantizando respuesta en plazos razonables y su incorporación al plan.