El coordinador de Cirugía Experimental en A Coruña: “Hace 40 años un trasplante era ciencia ficción y hoy es nuestro día a día”
Alberto Centeno asegura que es muy difícil saber cuándo será una realidad en humanos, pero los resultados del estudio son muy positivos y abren multitud de caminos
Conseguir un logro de estas características es un momento muy emocionante para un equipo como el del coordinador de la Unidad de Cirugía Experimental del Inibic/Chuac, Alberto Centeno, que asegura que él sintió “humildad” y tuvo claro sólo era “un primer paso” que seguirían profesionales de todas partes del mundo: “La ciencia es así. Cada vez que das un paso en una dirección, te aparecen cuarenta caminos diferentes. Lo bueno es ser capaz de abrir esos pasos y, si tú no vas a poder recorrerlos, que haya gente que continúe”.
¿Cómo explicaría la importancia de este hito histórico?
Esto es importante por muchas razones y supone un paso más en el mundo del trasplante y la medicina regenerativa, dos áreas que eran diferentes. Y hasta ahora hay muchos órganos que son descartados, que no son válidos para el trasplante porque tienen alguna mala función. Es una pena que no los podamos utilizar. Con esto estamos añadiendo células sanas, que pueden ser del propio paciente o de un donante compatible, a un órgano que puede estar dañado, lo que aumentaría el número de posibles órganos a trasplantar.
Suena a ciencia ficción.
Hace cuarenta años pensar en un trasplante era ciencia ficción. Y, sin embargo, hoy es nuestro día a día y los beneficiados cada año son más. Yo creo que hay que mandar un mensaje de confianza en la dedicación de los profesionales, que no solo están para curarnos, sino que tienen siempre un gusanillo detrás de decir ¿qué puedo mejorar?
Conseguir que el organoide viva 48 horas pueden parecer poco.
Hemos llegado a 72 horas. El estudio estaba planteado en un ‘timing’ inicial muy breve porque necesitábamos ver que es lo que pasaba con eso.
"Es muy difícil decir cuando será una realidad en humanos, hay que demostrar muchas cosas antes"
Que se consiga aquí nos deja en muy buena posición.
Sí (ríe). Aquí se han juntado dos factores importantísimos. Uno el IBEC, que tiene una tecnología de un altísimo nivel. Y nosotros estamos en primera línea. Se han hecho pruebas de muchísima envergadura en este hospital desde hace muchísimos años. Pero esto no se ha conseguido sólo entre el IBEC y el Inibic, estamos implicados muchos. Hay centros desde Holanda a Pamplona. Y el reconocimiento de publicar una revista de tal prestigio es un doble hito.
¿Por qué riñones? ¿Es más sencillo que otros órganos?
Cada órgano es un mundo. El hígado, por ejemplo, metabólicamente es muchísimo más complejo. Yo creo que tampoco hay que meter complejidad técnica al principio. Tienes que ir en busca de que esto pueda ser reproducible. Y el metabolismo del riñón es, digamos, algo más sencillo que el del hígado.
Es muy pronto, pero ¿cuándo será una realidad en humanos?
Es muy difícil contestar. Mira si ahora estamos contentos con tres días… Hay que demostrar muchas cosas. No solo que estén vivos y funcionales a las 72 horas, sino que hay que ver a más largo plazo. Y dar seguridad. Los resultados son muy positivos, pero el tiempo dirá.